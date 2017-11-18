«Ливерпуль» отправил три мяча в ворота «Саутгемптона»

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче 12-го тура чемпионата Англии.
Ливерпуль, стадион «Энфилд»
«Ливерпуль» - «Саутгемптон» 3:0 (2:0)
Голы: Салах 31, Салах 41, Коутиньо 68.
«Ливерпуль»: Миньоле, Клаван, Морено, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Коутиньо (Джан 69), Салах (Милнер 80), Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен 74), Хендерсон.
Главный тренер: Юрген Клопп.
«Саутгемптон»: Форстер, Худт, Бертран, Соареш, ван Дейк, Дэвис, Ромеу, Буфаль (Уорд-Проуз 69), Тадич (Остин 55), Редмонд, Лонг (Габбьядини 79).
Главный тренер: Маурисио Пеллегрино.
Предупреждения: Ловрен 43, Ромеу 61.
Судья: Майк Джонс.
В параллельном матче Мората и Азар разбили «Вест Бромвич».
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никто уже не даст валятся по 25 минут чистого времени и делать замены по 10 минут, для сбивания темпа.Мусор, который будет наказан за все везения.
никто уже не даст валятся по 25 минут чистого времени и делать замены по 10 минут, для сбивания темпа.Мусор, который будет наказан за все везения.