«Химки» уверенно обыграли «Томь»

В поединке 24-го тура ФНЛ «Химки» без особых трудностей расправились с «Томью».
Химки, стадион «Родина»
«Химки» – «Томь» – 3:1 (2:0)
Голы: Радченко 23, Радченко 37, Мостовой 64 — Герасимов 77.
«Химки»: Исупов, Заика, Алибеков, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов (Пичугин 64), Яковлев (Кокоев 51), Талалай, Радченко (Дворников 77), Кузьмичев.
Главный тренер: Александр Ирхин.
«Томь»: Мелихов, Иванов, Микуцкис, Пульич, Гвинейский (Большунов 46), Деобальд, Померко, Макурин, Герасимов, Кудряшов (Саная 72), Соболев.
Главный тренер: Валерий Петраков.
Предупреждения: Гвинейский 19, Лисинков 28, Яковлев 44, Талалай 55, Алибеков 61, Соболев 61, Исупов 87.
Судья: Станислав Васильев.
В другом поединке тура «Енисей» обыграл вторую команду «Спартака».
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