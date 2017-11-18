В матче 24-го тура ФНЛ «Крылья Советов» на выезде выиграли у «Волгаря». В другом матче тура «Енисей» на домашнем поле обыграл «Спартак-2»
Астрахань. Стадион «Центральный»
«Волгарь» – «Крылья Советов» – 0:1 (0:1)
Голы: Чочиев 43.
«Волгарь»: Терновский, Калинин, Климов, Таказов, Григорьев, Акбашев, Сутормин, Кабутов, Бочков (Букиев 88), Газзаев (Шалаев 46), Бабырь (Веркашанский 74).
Главный тренер: Юрий Газзаев.
«Крылья Советов»: Конюхов, Надсон, Зотов (Гоцук 90+), Ядченко, Чочиев (Ланин 46), Башкиров, Мияйлович, Кленкин, Алиев, Корниленко, Самодин (Гаджибеков 66).
Главный тренер: Дмитрий Гунько.
Предупреждения: Бочков 24, Мияйлович 68, Григорьев 81.
Судья: Виталий Мешков.
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