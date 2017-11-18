«Краснодар» - «Спартак»: стартовые составы

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.14 3.5 3.25
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 59’ Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
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«Краснодар» - «Спартак»: стартовые составы

сегодня, 15:24
КраснодарКраснодар-:-СпартакСпартак16:30 Не начался

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». В другом матче тура ЦСКА нанес поражение «СКА-Хабаровску». 

«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберёзкин, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Федюшкин, Крицюк, Янбаев, Жоаозиньо, Жигулёв, Каборе, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Пашалич, Роша.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Филипповых
сегодня в 16:21
Победы Быкам!
АВТОЗАПЧАСТИ РЕМБЫТМАШПРИБОР ответил VV V
сегодня в 16:14
VV V:
У твоей "мясной машины" очень плохие подшипники, да и клапана стучат......некорректное сравнение, очень некорректное..... P.S. риторический вопрос: как вообще можно болеть за Спартак, как ???
Тиши будь......тебя забыл спросить
VV V ответил АВТОЗАПЧАСТИ РЕМБЫТМАШПРИБОР
сегодня в 16:08
АВТОЗАПЧАСТИ РЕМБЫТМАШПРИБОР:
Боооооже храни СПАРТАК! Вперёд красно-белая Машина.
У твоей "мясной машины" очень плохие подшипники, да и клапана стучат......некорректное сравнение, очень некорректное.....
P.S. риторический вопрос: как вообще можно болеть за Спартак, как ???
Мысыктар
сегодня в 16:05
Краснодар только победа!
ermak6448
сегодня в 16:03
У быков на красные футболки гон - азарт, выиграть на своём поле Святое дело.
Вперёд Краснодар!!!
ПерекатиПоле
сегодня в 15:58
сКРиП
нечитайло
сегодня в 15:56
давайте начинайте
EGF555LOKO1
сегодня в 15:55
Краснодар проирывает всем лидерам в этом сезоне. Традиции дело серьезное
Doping_87
сегодня в 15:54
Ничья будет закономерна.
Заратустра ответил Parovoznic
сегодня в 15:53
Parovoznic:
В названии цска этих маленьких букофф - аж четыре! ))
Согласен на 100%!
Parovoznic ответил Заратустра
сегодня в 15:51
Заратустра:
спартак пишется с маленькой буквы!
    Parovoznic ответил Заратустра
    сегодня в 15:49
    Заратустра:
    спартак пишется с маленькой буквы!
    В названии цска этих маленьких букофф - аж четыре! ))
    Evgen44
    сегодня в 15:49
    Две атакующие команды!Игра обещает быть крайне зрелищной и интересной...ожидаю много голов,но...Спартак забьет больше,при всем уважении к Краснодару!)Всем без травм.

    Вперед КБ!Всем отличного субботнего настроения!
    BP
    сегодня в 15:49
    ждем.
    Parovoznic
    сегодня в 15:48
    В этой паре топлю за Краснодар, канеш...
    Быкам - удачи!
    Miaf ответил vka1970
    сегодня в 15:47
    vka1970:
    Почти боевой состав.Самедыча только нет. Всем прекрасной игры, а Спартаку победы. Сорри южане.Нравится мне ваша игра и даже чем то импонирует, но своя рубашка ближе к телу.
    Без Комбарова состав был бы побоевее.
    Заратустра ответил mc_borrow
    сегодня в 15:46
    mc_borrow:
    Вперед Спартак!
    спартак пишется с маленькой буквы!
    Санчо Панса
    сегодня в 15:45
    Вперед, Краснодар! Надо брать реванш за первый круг) Федя, с тебя дубль в ворота Спартака! Эта команда никак не сильнее сборной Испании.
    vka1970
    сегодня в 15:45
    Почти боевой состав.Самедыча только нет.
    Всем прекрасной игры, а Спартаку победы.
    Сорри южане.Нравится мне ваша игра и даже чем то импонирует, но своя рубашка ближе к телу.
    Zimka
    сегодня в 15:44
      Kooks
      сегодня в 15:38
      Спартаку только победы!!!!!!!!!!!!! Нужна как воздух
      Правдин Семён
      сегодня в 15:38
      Из-за работы на стадион не попаду.Надеюсь,Спартак утешит меня победой.
      Жанна Агалакова
      сегодня в 15:36
      Лучшая команда страны приехала в Краснодар! На стадионе аншлаг, а не 4.500 человек, как на некоторых сегодня пришло)))
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 15:34
      Приятного просмотра. Матч надеюсь будет красивым, справедливым, как и всегда.
      АВТОЗАПЧАСТИ РЕМБЫТМАШПРИБОР
      сегодня в 15:34
      Боооооже храни СПАРТАК! Вперёд красно-белая Машина.
      Miaf
      сегодня в 15:33
      Чемпионы сегодня обязаны проявить себя. Спартаку все по силам.
      Тага Дага
      сегодня в 15:32
      У Спартака супер атакующий вариант....1-3...в пользу Спартака
      stavr74
      сегодня в 15:31
      ТОЛЬКО ПОБЕДА !!!!!!!!!!!!!!!
      ТОЛЬКО В ПЕРЁД !!!!!!!!!!!!!!
      Shagrath82
      сегодня в 15:31
      Победы Спартаку!
      Правнук Сталина
      сегодня в 15:29
      Чую шалимова сегодня после матча уволят))))))))))))))))))))))
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