«Краснодар» - «Спартак»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура РФПЛ между «Краснодаром» и «Спартаком». В другом матче тура ЦСКА нанес поражение «СКА-Хабаровску».
«Краснодар»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Газинский, Петров, Подберёзкин, Перейра, Классон, Смолов.
Запасные: Федюшкин, Крицюк, Янбаев, Жоаозиньо, Жигулёв, Каборе, Лаборде, Вандерсон, Ристич, Иван.
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Комбаров, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш, Адриано.
Запасные: Ребров, Боккетти, Кутепов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Пашалич, Роша.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте