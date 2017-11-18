«Динамо» и «Ахмат» победителя не выявили

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер -:- Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.2 3.7 3.05
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.2 3.4 2.2
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.14 3.5 3.25
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 2:1 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.35 4.6 8.1
15:00 59’ Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.02 3.17 3.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень Фонбет 2.3 2.9 3.3
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«Динамо» и «Ахмат» победителя не выявили

сегодня, 15:58
ДинамоДинамо1 : 1АхматАхматМатч завершен

В матче 17-го тура РФПЛ «Динамо» и «Ахмат» победителя не выявили. В другом матче тура ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск».

Химки, «Арена-Химки»

«Динамо» – «Ахмат» – 1:1 (0:1)
Голы: Вилькер 31, Луценко 62.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, С.Терехов, Соснин, Сапета (Соу 46), А.Терехов, Ташаев, Обольский (Вандерсон 46), Луценко (Бечирай 63).
Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Вилькер, Филипе Сампайо, Плиев, Швец, Исмаэл, Роши (Родолфо 83), Бериша (Лео 65), Мбенге (Балай 78).
Главный тренер: Олег Кононов.

Предупреждения: Хольмен 64.

Судья: Владислав Безбородов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Кустo ответил dimsaddu
сегодня в 16:20
Этому чуваку сейчас обе руки удаляют.

Санчо Панса
сегодня в 16:19
Хотя бы не поражение для Динамо! И то неплохо, как говорится. Нет Панченко и голы бело-голубым даются с огромным трудом...
Kolymchanin ответил ermak6848
сегодня в 16:19
ermak6848:
Для фк " ДИНАМО " ничья на своём поле - сродни поражению
К сожалению в нынешнем положени это не так!
Одно слово румын
сегодня в 16:16
Прогнозируемо
ermak6848
сегодня в 16:10
Для фк " ДИНАМО " ничья на своём поле - сродни поражению
x-x-x-x-x
сегодня в 16:09
Терек играл лучще но Беришу надо было на фланг в место Плиева а в переди Митришева ставить. обидное потеря очков
Владимир_Спартак
сегодня в 16:07
Иногда задаю вопрос, зачем динамо играет в этой лиги. Неужели у Полиции денег нет? С таким составом в Ф ПЛ.
Gotlib
сегодня в 16:06
Разве Кононова не убрали?
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:06
Ничего не будет с Хохловым, теряем время, а его замены и состав на игру- это вообще НЕЧТО!!! Луценко- лучший, уходит с поля, а Вандерсон- худший на поле выходит.... Даже не хочу обсуждать игру, мы- худшие из всех в ПЛ. Если снова окажемся в пердиве, не удивлюсь. Если Хохлов, понимая прекрасно, что он ничего не сделает полезного все-таки согласился на ГТ, значит всем в клубе на команду элементарно Н........ТЬ!!!
Кустo ответил Есть медали
сегодня в 16:06
Есть медали:
Для чего появился Бечирай? Лодырь и ничем не лучше Погребняка! Тереховы кроссы. луценко молордяга!
Ну не совсем так...Навскидку - заработал штрафной на линии штрафной. Был бы Панченко - это действие Бечи могло решить матч. Потом посмотрим статистику - я видел ещё пару-тройку штрафных на Бечирае. А вот куда подевалась его скорость - просто ужас. Не считая загубленного выхода, ещё пара моментов была. Хороший парень, но хотелось бы получше )))))
95-shishani-95
сегодня в 16:02
Ахмат лучше выглядел, но забивного напа не хватает! Да и не везло немного!
Гудиев не очень! Я уверен, что в Чечне можно найти вратаря по лучше него!
Вратарь думаю должен был взять мяч, который залетел в ворота Гудиева!
Беришу можно продать, вообще не серьезный игрок!
mat73
сегодня в 16:01
Я думал, динамики выиграют. Не шмагли((
Есть медали
сегодня в 15:59
Для чего появился Бечирай? Лодырь и ничем не лучше Погребняка!
Тереховы кроссы. луценко молордяга!
Хороший Малый
сегодня в 15:59
С одним очком Динамо.
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