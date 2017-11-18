В матче 17-го тура РФПЛ «Динамо» и «Ахмат» победителя не выявили. В другом матче тура ЦСКА обыграл «СКА-Хабаровск».

Химки, «Арена-Химки»

«Динамо» – «Ахмат» – 1:1 (0:1)

Голы: Вилькер 31, Луценко 62.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, С.Терехов, Соснин, Сапета (Соу 46), А.Терехов, Ташаев, Обольский (Вандерсон 46), Луценко (Бечирай 63).

Главный тренер: Дмитрий Хохлов.

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Семенов, Вилькер, Филипе Сампайо, Плиев, Швец, Исмаэл, Роши (Родолфо 83), Бериша (Лео 65), Мбенге (Балай 78).

Главный тренер: Олег Кононов.

Предупреждения: Хольмен 64.

Судья: Владислав Безбородов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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