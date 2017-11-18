Рейнгольд: «„Спартак“ – эталон! Многие команды сейчас задрожали»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 17-го тура РФПЛ, в котором «красно-белые» разгромили «Краснодар»:

«Феерический футбол, но начну с другого. Скептикам и критикам теперь нужно закрыть свои рты. Многие говорили, что „Спартак“ в Краснодаре проиграет, что у команды нет выстроенной игры. Получили сегодня ответы на вопросы?

Как я уже сказал, „Спартак“ сыграл феерично. Мне не хочется ругать „Краснодар“. Он пытался играть в быстрый комбинационный футбол. Но с таким „Спартаком“ он удачно сыграть не мог. Совершенно разный уровень исполнителей. При системе 4-2-4 были задействованы все сильнейшие игроки „Спартака“. И они сполна отблагодарили тренера своей игрой. Как такой футбол может не нравиться?

Мне могут возразить, что это футбол только на уровне чемпионата России. Ну и что? Этим матчем мы показали, что Россия – хорошая футбольная держава. Кто видел – не будут спорить. У нас есть футбол, есть хорошие исполнители. И эталон – „Спартак“!

Команда включилась в борьбу за первое место. И мне кажется, что многие команды сейчас задрожали. „Спартак“ показал феноменальный футбол. Как оставить такую команду? „Марибор“, „Зенит“ и ЦСКА попытаются что-то придумать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте