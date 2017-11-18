Тавеккио: «В провале сборной Италии виноват Вентура»

Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио отметил, что Джампьеро Вентура на посту наставника национальной команды принимал сплошь неверные решения, что в итоге привело к провалу итальянцев в отборочной кампании чемпионата мира:

«В основе фиаско лежат чисто технические причины. Вентура принимал совершенно неправильные решения, выбирая состав. В провале виноват тренер.

Да, знаю, что я тоже принимал Вентуру на работу. Я не спал уже четыре дня. Как засыпаю, сразу просыпаюсь.

Мы должны были обходить этих шведских гигантов, используя маленьких футболистов, сохраняя мяч у газона. А эти игроки оставались на скамейке. Состав был полностью ошибочным».

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