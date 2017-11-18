Классон: «„Краснодар“ должен был использовать ту же тактику, что и сборная Швеции»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон попытался объяснить причины поражения его команды от «Спартака» в 17-м туре РФПЛ:

«Я думаю, что в матче против „Спартака“ нужно было использовать ту же тактику, что и наша сборная (Швеции) против Италии, которая давила нас на поле, доминировала в атаках, но мы умело оборонялись, были командой, были вместе и хорошо справились с их атаками.

Это даже не вопрос тактики, это вопрос к тому, что „Краснодар“ не старается и не играет, как команда.

Я бы не сказал, что мы не можем настроиться против любой из команд в верхней части турнирной таблицы. С ЦСКА мы неплохо отыграли, должны были побеждать, но проиграли. „Спартак“ просто был лучше, такое бывает. Когда играешь с топовой командой, всегда нужно сражаться, быть с ней на уровне. Только даешь слабину – и она тебя побеждает!».

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