Классон: «„Краснодар“ должен был использовать ту же тактику, что и сборная Швеции»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон попытался объяснить причины поражения его команды от «Спартака» в 17-м туре РФПЛ:
«Я думаю, что в матче против „Спартака“ нужно было использовать ту же тактику, что и наша сборная (Швеции) против Италии, которая давила нас на поле, доминировала в атаках, но мы умело оборонялись, были командой, были вместе и хорошо справились с их атаками.
Это даже не вопрос тактики, это вопрос к тому, что „Краснодар“ не старается и не играет, как команда.
Я бы не сказал, что мы не можем настроиться против любой из команд в верхней части турнирной таблицы. С ЦСКА мы неплохо отыграли, должны были побеждать, но проиграли. „Спартак“ просто был лучше, такое бывает. Когда играешь с топовой командой, всегда нужно сражаться, быть с ней на уровне. Только даешь слабину – и она тебя побеждает!».
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Автобус... Арутюнян вроде за играющую команду ратует...
Автобус... Арутюнян вроде за играющую команду ратует...
Это тебе не со второсортными бакланами играть,там можно что хочешь делать,а тут такое не проходит)
Это тебе не со второсортными бакланами играть,там можно что хочешь делать,а тут такое не проходит)