Синицын: «„Краснодар“ не заслужил подобный счет»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4).

«Скажем так, я не думаю, что мы так отвратительно играли сегодня, что заслужили подобный счет. У нас были моменты, а где-то они были и острее, чем у „Спартака“. Но в целом, я думаю, 4:1 — не сказал бы, что это закономерный результат.

До этих двух мячей, может, мы даже играли ярче соперника. В перекладину попадали, подходы острые были, смотрелись. Потом как-то несуразно опять сыграли в обороне. Это, наверное, немного обескуражило нас. После перерыва нам не удалось навязать свою игру, отсюда и такой результат», - сказал Синицын.

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