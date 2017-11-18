Синицын: «„Краснодар“ не заслужил подобный счет»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4).
«Скажем так, я не думаю, что мы так отвратительно играли сегодня, что заслужили подобный счет. У нас были моменты, а где-то они были и острее, чем у „Спартака“. Но в целом, я думаю, 4:1 — не сказал бы, что это закономерный результат.
До этих двух мячей, может, мы даже играли ярче соперника. В перекладину попадали, подходы острые были, смотрелись. Потом как-то несуразно опять сыграли в обороне. Это, наверное, немного обескуражило нас. После перерыва нам не удалось навязать свою игру, отсюда и такой результат», - сказал Синицын.
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– Согласны, что "Зенит" не играет во всю силу?
– Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. "Спартак" красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм.
молчал бы уже) у спартака и травм куча, и 4 турнира в сезоне, а всё равно 4:1))
– Согласны, что "Зенит" не играет во всю силу?
– Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. "Спартак" красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм.
молчал бы уже) у спартака и травм куча, и 4 турнира в сезоне, а всё равно 4:1))