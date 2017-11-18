Синицын: «„Краснодар“ не заслужил подобный счет»

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал 2:0 Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 2.47 3.67 2.91
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 9.3 5.55 1.3
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5 8.9
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:4 Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 6.8 4.15 1.5
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 4:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 1.25 5.8 12
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 17 тур 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2:2 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун Фонбет 2 3.55 3.55
Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 3:0 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург Фонбет 1.14 8.2 17
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:2 Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг Фонбет 2.25 3.7 2.95
Испания. Примера 2017/2018, 12 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 0:3 Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 3.25 3.4 2.18
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.1 3.47 3.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 1.43 4.7 6.7
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 2:4 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА Фонбет 8 3.9 1.48
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 1:1 Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат Фонбет 2.65 2.95 2.95
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:4 Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М Фонбет 2.33 3.65 3.15
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 0:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин Фонбет 3.07 2.9 2.6
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15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь 0:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов Фонбет 4.4 3.2 1.85
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Синицын: «„Краснодар“ не заслужил подобный счет»

сегодня, 21:06
КраснодарКраснодар1 : 4СпартакСпартакМатч завершен

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал поражение от «Спартака» (1:4).

«Скажем так, я не думаю, что мы так отвратительно играли сегодня, что заслужили подобный счет. У нас были моменты, а где-то они были и острее, чем у „Спартака“. Но в целом, я думаю, 4:1 — не сказал бы, что это закономерный результат. 

До этих двух мячей, может, мы даже играли ярче соперника. В перекладину попадали, подходы острые были, смотрелись. Потом как-то несуразно опять сыграли в обороне. Это, наверное, немного обескуражило нас. После перерыва нам не удалось навязать свою игру, отсюда и такой результат», - сказал Синицын.

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Все комментарии
Заполярный
сегодня в 22:10
СИНИЦЫН ХВАТИТ НЫТЬ, НЕ БУДЬ БАКЛАНОМ.
spartak kursk
сегодня в 21:53
Краснодар может и не заслужил такого счёта,Но
Спартак заслужил
Каррера заслужил
Болельщики Спартака заслужили
Шалимов заслужил

Итог:4:1 в пользу красно-белых........
Деникин_А
сегодня в 21:43
НЕ заслужил, но получил, что заработал
salaga ответил RDeanW
сегодня в 21:33
RDeanW:
Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что лидерство "Спартака" в чемпионате стало возможным в том числе благодаря тому, что он не выступает в еврокубках. По словам голкипера, "быкам" же, напротив, в этом плане очень тяжело. – Согласны, что "Зенит" не играет во всю силу? – Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. "Спартак" красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм. молчал бы уже) у спартака и травм куча, и 4 турнира в сезоне, а всё равно 4:1))
Как же вы, поросята, злопамятны. К тому же, вы тогда на всех углах заявляли, что это ваше преимущество и устраивали вселенские скандалы по поводу судейства.
kastites
сегодня в 21:21
Раньше надо было думать
VIPded
сегодня в 21:19
Краснодар ещё и не то "заслужил" за свой слив участия в ЛЕ... Поделом!!!
RDeanW
сегодня в 21:19
Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын после победы над "Зенитом" (2:1) в матче 15-го тура чемпионата России отметил, что лидерство "Спартака" в чемпионате стало возможным в том числе благодаря тому, что он не выступает в еврокубках. По словам голкипера, "быкам" же, напротив, в этом плане очень тяжело.

– Согласны, что "Зенит" не играет во всю силу?

– Скажу, что и мы не в топе в этом смысле. "Спартак" красиво ушел со всех турниров, и им сейчас все восхищаются, какие они молодцы. При этом все забыли, что он вылетел со всех турниров. А нам тяжело, потому что мы сыграли, наверно, матчей на 10 больше, чем они, к тому же, много травм.


молчал бы уже) у спартака и травм куча, и 4 турнира в сезоне, а всё равно 4:1))
papic337
сегодня в 21:17
"Краснодар не заслужил такой счёт". А Спартак очень даже заслужил.
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