Юный нападающий Килиан Мбаппе не попал в стартовый состав ПСЖ на матч с «Нантом». Унаи Эмери во время пресс-конференции объяснил свое решение:

«Мбаппе, как и все остальные игроки, вернулся из расположения сборной. Он провел множество матчей, помог своей национальной команде. Уверен, что конкуренция — дело хорошее. Она работает на пользу всему коллективу.

До новогодних праздников осталось девять матчей, мы обсуждаем с персоналом подбор игроков и их минуты на поле».

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