ПСЖ разгромил «Нант» Клаудио Раньери

ПСЖ продолжает набирать очки в чемпионате Франции. В 13-м туре парижане расправились с «Нантом». До этого поединка команда Клаудио Раньери пропустила лишь 9 голов в 12 турах.

Париж, стадион «Парк де Пренс»

«Пари Сен-Жермен» – «Нант» – 4:1 (2:0)

Голы: Кавани 38, Ди Мария 42, Пасторе 65, Кавани 79 — Накулма 60.

«Пари Сен-Жермен»: Ареоля, Силва, Маркиньос, Бершиче, Алвес, Рабьо (Нкунку 86), Пасторе (Дракслер 80), Верратти (Ло Чельсо 80), Кавани, Неймар, Ди Мария.

Главный тренер: Унаи Эмери.

«Нант»: Тэтэрушану, Паллуа, Диего, Коффи (Томассон 70), Авазьем, Джиротто (Накулма 59), Ронже, Туре, Лима (Илоки 46), Дюбуа, Сала.

Главный тренер: Клаудио Раньери.

Предупреждения: Бершиче 48, Паллуа 48, Авазьем 63, Коффи 65, Верратти 74.

Судья: Николя Ренвиль.

В другом поединке тура «Монако» не смог обыграть «Амьен».

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