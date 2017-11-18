Клопп сожалеет, что Морено из-за матча пропустил рождение сына

Сегодня защитник «Ливерпуля» Альберто Морено во второй раз стал отцом, но не смог быть рядом со своей девушкой, ведь находился в расположении мерсисайдского клуба, а позже принял участие в матче 12-го тура АПЛ с «Саутгемптоном». Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп сожалеет, что так получилось:

«В 2:30 ночи его прекрасная девушка в Ливерпуле дала жизнь Альберто Морено-младшему.

Он был в отеле с командой, когда ребенок родился. Приношу извинения его девушке!»

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте