Согласно сообщениям из прессы, защитник «Кристал Пэлас» Патрик ван Анхольт может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Утверждается, что «горожане» заинтересованы в приобретении 27-летнего игрока, а переход футболиста может быть осуществлен уже в ближайшее зимнее трансферное окно. Также сообщается, что ориентировочная трансферная стоимость Патрика составляет 14 миллионов евро.



Напомним, что Патрик ван Анхольт перешел из «Сандерленда» в «Кристал Пэлас» прошедшей зимой.

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