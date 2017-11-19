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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.53 4 6.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.7 3.75 4.8
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.7 3.5 1.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.85 3.05 5.35
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.25 5.5 14
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.43 4 7.6
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.35 5.2 8.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.4 3.1
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«Челси» и «Тоттенхэм» наблюдают за нападающим «Уотфорда»

сегодня, 10:26

Согласно сообщениям из английской прессы, «Тоттенхэм» и «Челси» заинтересованы в приобретении нападающего «Уотфорда» Ришарлисона. Утверждается, что оба гранда английского футбола поборются за 20-летнего бразильского футболиста. Однако убедить «Уотфорд» в трансфере перспективного игрока будет очень непросто, бразилец в этом сезоне оформил 40% всех голов своего клуба и стал ключевой фигурой в команде.

Напомним, что Ришарлисон перешел в английский клуб из «Флуминенсе» минувшим летом, сумма трансфера составила 12.5 миллионов евро.

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Все комментарии
dimagas1
сегодня в 10:32
Да он играет не по годам хорошо,правда реализация пока что 1 из 3-х.
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