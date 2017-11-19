«Челси» и «Тоттенхэм» наблюдают за нападающим «Уотфорда»

Согласно сообщениям из английской прессы, «Тоттенхэм» и «Челси» заинтересованы в приобретении нападающего «Уотфорда» Ришарлисона. Утверждается, что оба гранда английского футбола поборются за 20-летнего бразильского футболиста. Однако убедить «Уотфорд» в трансфере перспективного игрока будет очень непросто, бразилец в этом сезоне оформил 40% всех голов своего клуба и стал ключевой фигурой в команде.



Напомним, что Ришарлисон перешел в английский клуб из «Флуминенсе» минувшим летом, сумма трансфера составила 12.5 миллионов евро.

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