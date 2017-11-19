Мусса Дембеле мог перейти в «Эвертон»

По словам бывшего скаута «Селтика» Дэвида Мосса, нападающий шотландского клуба Мусса Дембеле летом мог оказаться в «Эвертоне».



«Однажды мне позвонили из „Эвертона“ и поинтересовались насчет Дембеле. Я им ответил: „Не моргая подписывайте его“. Однако сам трансфер так и не осуществился. Если бы я был руководителем клуба, я бы приобрел Муссу, он очень хороший футболист, настоящий бомбардир. Если честно, то я не понимаю, почему никто в английской Премьер-Лиге так никто не подписал Дембеле, ведь там водится столько денег. Может, потому что им не нравится шотландский футбол? Не знаю».



Ранее ходили слухи, что Мусса Дембеле может перейти в «Монако».

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