Кучук: «Обычно пенальти за минуту до конца - это проигрыш»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук в эфире канала «Наш футбол» кратко подвел итоги матча 17-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:0). В концовке встречи обе команды не реализовали пенальти - на 80-й минуте не забил Сверрир Ингасон, а на 92-й - Михаил Сиваков.

«Неоднозначный результат. Могли и выиграть, и проиграть. Обычно за минуту до окончания компенсированного времени пенальти - это поражение. Мы оказывали давление на соперника, он использовал все свои возможности. Игра была обоюдоострой».

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