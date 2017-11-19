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Германия. Бундеслига 2017/2018, 12 тур 1 X 2
17:30 36’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:0 Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург Фонбет 1.63 3.75 5.7
Италия. Серия А 2017/2018, 13 тур 1 X 2
17:00 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория 0:0 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 5.95 4.15 1.53
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.73 3.65 4.75
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 17 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УфаУфа 2:0 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 0:1 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М Фонбет 4.35 3.35 1.9
16:30 Идет второй тайм, 81’ Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов 0:0 Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар Фонбет 1.8 3.05 5.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
Франция. Лига 1 2017/2018, 13 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб МонпельеМонпелье Фонбет 1.4 4.8 7.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель Фонбет 2.3 3.35 3.1
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Семин: «„Локомотив“ не боится лететь в Хабаровск. Если надо, прилетим и сыграем»

сегодня, 17:10
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск-:-ЛокомотивЛокомотив27.11.2017 в 12:00 Не начался

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал желание клуба перенести предстоящую игру с хабаровским СКА в Москву или Сочи.

«Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию. 

Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20? При этом говорят, что „Локомотив“ боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем», - сказал Семин.

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Все комментарии
drug01
сегодня в 18:01
Достойный ответ ЛИДЕРА !!!!!!
Alex-96
сегодня в 17:53
Правильно Палыч говорит, нужно сыграть, сьездим и сыграем. С одним условием: чтобы мудко со своей кодлой из рфс весь матч вокруг стадиона в труселях и майках пробегали. Может тогда у этих баранов в голове прояснится.
eaguar
сегодня в 17:49
ЦСКА сыграли , и Локо должно сыграть .
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:42
На будущий год такого не должно быть, там Енисей возможно пробьётся в элиту надо делать выводы, а пока Палыч водяры с перцем с красным и в баньку после матча.
cska plus
сегодня в 17:39
Ну как если надо, Палыч, придётся лететь и желательно вазилинчик прихватить, очень холодно.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:31
В прошлом сезоне такая же картина с Томью была. Вы когда календарь принимали, на даты смотрели? Или думали в конце ноября +15 будет? Специально всё так делается, чтобы отнять у хозяев фактор своего поля...
FCSM 38
сегодня в 17:17
Лыжи не забудьте
Owl Fake
сегодня в 17:17
Шутка про алкоголь и минус 20 градусов.
Гавриил
сегодня в 17:14
В смысле "если надо"?
Ну, раз по календарю так выпало, значит надо:)
Или какие-то другие варианты всё же рассмотрите вначале?:)
Чист
сегодня в 17:14
а может вообще в Москву
вoлгoдoн
сегодня в 17:13
Можно скорым поездом.Символично и интересно)
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