Семин: «„Локомотив“ не боится лететь в Хабаровск. Если надо, прилетим и сыграем»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал желание клуба перенести предстоящую игру с хабаровским СКА в Москву или Сочи.

«Это не наше желание, это просто реалии жизни. Зачем мучить футболистов и играть в минус 20? В такую погоду ходить тяжело, а у футболистов во время матча пульс 160-180. Можно легко заработать пневмонию.

Почему бы не сыграть в Сочи или Махачкале? В советское время переносили матчи, если погода не позволяла играть. Нужно думать о футболистах и болельщиках. Кто придет на стадион в минус 20? При этом говорят, что „Локомотив“ боится лететь в Хабаровск. Мы ничего не боимся. Если надо, прилетим и сыграем», - сказал Семин.

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