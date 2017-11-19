Аршавин: «Вернусь ли я в „Зенит“? Меня уже не пригласят»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин признался, что хотел бы сыграть на стадионе «Санкт-Петербург».

«Я уже дома в Питере, а вернусь ли в „Зенит“? Меня уже не пригласят. И я дал обещание „Кайрату“. А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе.

Испытывал ли я чувство стыда? После футбольных матчей мне стыдно не бывало. Если выбрать всё-таки какой-то матч, то после матча в Москве со сборной Англии было немного стыдно».



Напомним, что Андрей Аршавин недавно продлил контракт с «Кайратом».

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