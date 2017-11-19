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Манчини: «Большинство соперников в гостях у „Зенита“ ставят автобус»

сегодня, 21:07
ЗенитЗенит5 : 0ТосноТосноМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу своих подопечных над «Тосно» (5:0) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Второй тайм нам удался намного лучше. Первый тайм был не так хорош, потому что окончательно все игроки команды собрались только в пятницу, в первом тайме не все были свежие. 

Что касается игры, то большинство команд, которые приезжают играть сюда, ставят автобус у своих ворот, играют вдесятером на своей половине поля. В таких ситуациях очень сложно находить пространство. 

С чем связано то, что Кузяев во время игры менял позицию на поле? С тем, что он универсальный игрок, который может играть на любой позиции».

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