Манчини: «Большинство соперников в гостях у „Зенита“ ставят автобус»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал победу своих подопечных над «Тосно» (5:0) в матче 17-го тура РФПЛ.

«Второй тайм нам удался намного лучше. Первый тайм был не так хорош, потому что окончательно все игроки команды собрались только в пятницу, в первом тайме не все были свежие.

Что касается игры, то большинство команд, которые приезжают играть сюда, ставят автобус у своих ворот, играют вдесятером на своей половине поля. В таких ситуациях очень сложно находить пространство.

С чем связано то, что Кузяев во время игры менял позицию на поле? С тем, что он универсальный игрок, который может играть на любой позиции».

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