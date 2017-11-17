Манчини: «Сборная Италии? Сейчас я в „Зените“, и моя главная цель – победа в РФПЛ»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал слухи о том, что он является одним из кандидатов на пост наставника сборной Италии, а также поделился мнением о причинах неудач национальной команды своей страны:

«Когда случаются столь громкие поражения, подобные новости в прессе – нормальное явление. Все сетуют на прежнего тренера, потом его отправляют в отставку и тут же начинают оглашать список кандидатов. Ничего удивительного, что я в него тоже попал. Там все люди с опытом работы и побед в чемпионатах разных стран. Но хочу вас заверить, что я сейчас в „Зените“ и моя главная цель – выиграть чемпионат России.

Если говорить о матчах со шведами, то нашей сборной откровенно не повезло. Особенно в ответном поединке, когда не было реализовано много моментов. Но футбол – очень странный вид спорта. В нём случаются дни, когда весь мир против тебя, и ты ничего не можешь сделать в конкретном матче или даже на протяжении нескольких игр. Италия стала заложником подобной ситуации. Увы, поэтому мы не увидим её в следующем году в России».

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