Бердыев: «Судя по таблице, „Рубин“ и „Арсенал“ – равные команды»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке команды к матчу 17-го тура РФПЛ против «Арсенала»:

«Этот перерыв был более продуктивным в плане понимания, в плане той игры, которую нам хотелось бы видеть в будущем. Самое важное, что у ребят, как мы в прошлый раз говорили, меняется менталитет. Этот сбор достаточно продуктивно поработали в этом направлении.

Насколько сейчас равны „Рубин“ и „Арсенал“? Судя по таблице, равны. Посмотрим. Команда „Арсенала“ по сравнению с первым кругом изменилась, прежде всего, по менталитету, уверенности в себе, уверенности в контроле. В принципе, там собраны квалифицированные игроки, которые по разным причинам не были востребованы в других клубах, но если брать каждое имя, все они хорошего уровня».

Напомним, в предыдущем туре чемпионата России «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» (0:0).

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