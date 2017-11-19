«Сампдория» - «Ювентус»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 13-го тура Серии А между «Сампдорией» и «Ювентусом». Напомним, что в центральном матче тура «Рома» переиграла «Лацио».
«Сампдория»: Вивиано, Бережински, Сильвестре, Феррари, Стринич, Баррето, Торрейра, Прат, Рамирес, Квальярелла, Сапата.
«Ювентус»: Щесны, Лихтштайнер, Ругани, Кьеллини, Асамоа, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Бернардески, Манджукич. Игуаин.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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