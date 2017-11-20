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Игонин: «После футбола три года жил на зарплату в 10 тысяч рублей»

сегодня, 08:38

Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин, завершивший карьеру в 2012 году, порассуждал на тему зарплат футболистов. Сейчас Игонин является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от «Единой России».

«Зарплата депутата в Санкт-Петербурге примерно 120 тысяч рублей? Всё в мире относительно. Я после футбола три года жил на зарплату в 10 тысяч рублей. Да и по ходу карьеры проблемы возникали. Сейчас хлеб с маслом у меня есть. Вообще интересная ситуация с критикой зарплат футболистов. Я на такое обычно предлагаю порассуждать. Вот у меня 1976 год рождения, место – Санкт-Петербург. Моего возраста примерно 700 человек играло в футбол. До высокого уровня дошли трое. А теперь возьмем все города и получим, что топ-уровня достигают единицы.

А теперь представим крупную компанию. Например, „Газпром“. Огромное количество людей работает, но топ-менеджеров с крупными зарплатами единицы. Работаешь ты в „Сбербанке“? Стань топ-менеджером, получай огромные деньги! Я тренироваться начал с 7 лет, у меня ничего кроме футбола в жизни не было. К первому крупному контракту стаж работы фактически был 20 лет».

Ранее Игонин прокомментировал нынешнюю игру «Зенита».

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 09:14
Буду плакать сутки теперь...
ДСА
сегодня в 09:05
Депутат, а врет про 10 тысяч. Некрасиво.
вованыч 80 ответил Василий 50
сегодня в 09:03
Василий 50:
"Единая Россия" погорячилась, по моему.
Себе подобных и берут
Василий 50
сегодня в 08:54
"Единая Россия" погорячилась, по моему.
Алексей Коротеев
сегодня в 08:52
Милааай , с зарплатой в 10 тыс.рублей , ты в депутаты не попадёшь никогда ! Ох уж мне эти сказочники !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:51
В 2012 году футболист "Зенита" уже не был бедным, по определению.
Интересно, где он вообще нашел такую зарплату в Питере?
Кто-то подсказал эту жалобную тему, а он сдуру озвучил ее.
WATMan
сегодня в 08:50
Что сказать-то хотел?
Алсидес Гиджиев
сегодня в 08:42
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