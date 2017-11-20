«Локомотив» и «Зенит» узнали арбитров на свои матчи Лиги Европы

Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» - «Копенгаген» рассудят испанцы во главе с Хавьером Эстрадой. Помогать ему будут Мигель Мартинес и Теодоро Собрино. Дополнительные ассистенты - Хесус Хиль Мансано и Рикардо де Бургос. Четвертый арбитр - Хавьер Родригес.

Главным арбитром матча «Зенит» - «Вардар» назначен бельгиец Барт Фертентен, его ассистентами будут Рин Фанизере и Тибо Нейссен, дополнительными помощниками - Лоуренс Виссер и Брам ван Дриске. Резервным арбитром будет Ив де Нев.

Также стал известен арбитр матча Лиги чемпионов ЦСКА - «Бенфика».

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