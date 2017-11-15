Система видеоповторов будет использоваться в Ла Лиге со следующего сезона

Федерация футбола Испании официально сообщила, что система видеопомощи арбитрам VAR будет внедрена в чемпионат Испании с сезона-2018/19.

Рефери будут прибегать к видеопомощи при спорных моментах, которые могут ввести в заблуждение и радикально повлиять на результат матча. Сперва эпизод просмотрят ассистенты арбитра, а потом главный судья примет окончательное решение.

В ближайшее время систему будут тестировать в матчах Кубка Испании.

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