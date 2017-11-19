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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб ТосноТосно Фонбет 1.27 5.85 15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 24 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 3:1 Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 Фонбет 1.5 3.9 6.3
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«Спартак» и «Марибор» рассудит шотландская бригада арбитров

сегодня, 13:41
СпартакСпартак-:-МариборМарибор21.11.2017 в 20:00 Не начался

УЕФА назначил судей на матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором».

Главным арбитром встречи станет шотландец Уильям Коллам. Ему помогут Дэвид МакГичи и Фрэнк Коннор. Дополнительными ассистентами назначены Бобби Мадден и Джон Битон. Четвертый арбитр — Дуглас Поттер.

Поединок состоится 21 ноября в 20:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».

После четырех туров «красно-белые» занимают 3 место в турнирной таблице с 5 набранными очками. Отставание от «Севильи» составляет два очка.

Первая встреча «Марибора» и «Спартака» завершилась ничьей.

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Все комментарии
Крейсер
сегодня в 15:03
"Защитник «Спартака» Георгий Джикия имеет вариант продолжения карьеры в «Зените», сообщил известный болельщик красно-белых Сергей Крупский в «Твиттере». Крупский охарактеризовал предложение, сделанное «Зенитом» 23-летнему футболисту, как шикарное."
Новость появилась аккурат к моменту обсуждения продления контракта Джикии со Спартаком.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:39
Шотландцы-хорошо, дают играть. Спартак будет давить и остановки ни к чему.
Багров-брат
сегодня в 14:35
Удачи Спартаку! Что-что, а третье место в группе надо закрепить! Ну а если фартонёт, то и за второе зацепиться...)))
Санчо Панса
сегодня в 14:32
Хотя я и болею за ЦСКА, но все же пожелаю удачи Спартаку в предстоящем матче! Все таки российский клуб, как ни крути) Да и очки крайне необходимы в российскую еврокопилку.
VIC2 ответил cska plus
сегодня в 14:23
cska plus:
Поставлю на ничейку, правда рискую расстаться со своим баблом.
Такой богатый, что рискуешь, тогда ставь на Марибор — это верняк!
Сергей Саныч ответил cska plus
сегодня в 14:23
cska plus:
Поставлю на ничейку, правда рискую расстаться со своим баблом.
Ставь на наших.
Настроение будет плохое,но хоть хлеба купишь.
zyxel410
сегодня в 14:21
Да какая разница какие судьи, Марибор и так дорлжны обыгрывать. Если хотят конечно в ЛЧ остаться,а не уйти в ЛЕ,
VIC2 ответил Сергей Саныч
сегодня в 14:15
Сергей Саныч:
С такой игрой как вчера мы кое кого и отливерпулить можем.
Слово очень красивое, так и ласкает слух
Можем завтра и на вторую строчку забраться, если Ливерпуль «разговеется»
Ну, а уж потом можно и отливерпулить в знак нашей благодарности — ничего личного
fcspartak ответил cska plus
сегодня в 14:10
cska plus:
Поставлю на ничейку, правда рискую расстаться со своим баблом.
Ставь квартиру) питерские примут к себе)
vka1970 ответил Сергей Саныч
сегодня в 14:06
Сергей Саныч:
https://www.youtube.com/watch?v=NfwlL3BfrLA
Ну раз доктор сказал в морг, значит в морг.
Сергей Саныч ответил vka1970
сегодня в 14:05
vka1970:
А як же ш. Будем вопросы задавать или сразу в моську ?
vka1970 ответил Сергей Саныч
сегодня в 14:04
Сергей Саныч:
Ушибы какие-то пошли...синяки,травмы живота... Как упадут,то страх животный у болельщиков...встанет или не встанет. Должен стоять как каменный болван на острове Пасхи. У меня давно вопросы к Вартапетову. Надо с ним встретиться,переговорить. Ты со мной?
А як же ш.
Будем вопросы задавать или сразу в моську ?
Беренгар
сегодня в 13:58
Удачи марибору. Спаму и так незаслуженно прёт весь сезон.
Остапчук 67
сегодня в 13:57
"Спартак" сейчас на ходу.
"Марибор" отскочил в первом матче.
Сейчас его надо растоптать.
Сергей Саныч ответил vka1970
сегодня в 13:57
vka1970:
Вполне. Главное, чтоб до ентого матча, пыл не растерять и наступательный напор.
Ушибы какие-то пошли...синяки,травмы живота...
Как упадут,то страх животный у болельщиков...встанет или не встанет.
Должен стоять как каменный болван на острове Пасхи.
У меня давно вопросы к Вартапетову.
Надо с ним встретиться,переговорить.
Ты со мной?
vka1970 ответил Сергей Саныч
сегодня в 13:54
Сергей Саныч:
С такой игрой как вчера мы кое кого и отливерпулить можем.
Вполне.
Главное, чтоб до ентого матча, пыл не растерять и наступательный напор.
Сергей Саныч ответил vka1970
сегодня в 13:53
vka1970:
Саныч, да хоть на ишаков. Главное не дать иноземцам уйти от поражения, как прошлый раз.
С такой игрой как вчера мы кое кого и отливерпулить можем.
vka1970 ответил Сергей Саныч
сегодня в 13:51
Сергей Саныч:
на кучу мелких мариборчиков.
Саныч, да хоть на ишаков.
Главное не дать иноземцам уйти от поражения, как прошлый раз.
Сергей Саныч ответил vka1970
сегодня в 13:50
vka1970:
Вперёд Спартак ! Рвать Марибор на кучу мелких лоскутов.
на кучу мелких мариборчиков.
удав
сегодня в 13:48
пусть Спартак победит - очки в копилку России нужны, независимо от клубных пристрастий.
амурец
сегодня в 13:47
Спартаку нужна победа и пусть так и будет
cska plus
сегодня в 13:47
Поставлю на ничейку, правда рискую расстаться со своим баблом.
MIKITA463295
сегодня в 13:44
Нужна только победа !
vka1970
сегодня в 13:44
Вперёд Спартак !
Рвать Марибор на кучу мелких лоскутов.
zxz32
сегодня в 13:43
Победы Спартаку!
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