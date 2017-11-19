«Спартак» и «Марибор» рассудит шотландская бригада арбитров

УЕФА назначил судей на матч 5-го тура Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Марибором».

Главным арбитром встречи станет шотландец Уильям Коллам. Ему помогут Дэвид МакГичи и Фрэнк Коннор. Дополнительными ассистентами назначены Бобби Мадден и Джон Битон. Четвертый арбитр — Дуглас Поттер.

Поединок состоится 21 ноября в 20:00 по московскому времени на стадионе «Открытие Арена».

После четырех туров «красно-белые» занимают 3 место в турнирной таблице с 5 набранными очками. Отставание от «Севильи» составляет два очка.

Первая встреча «Марибора» и «Спартака» завершилась ничьей.

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