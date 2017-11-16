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Российские арбитры не будут работать на ЧМ-2018

сегодня, 20:07

Завтра в Цюрихе пройдет заседание судейского комитета ФИФА, на котором определится список арбитров, претендующих на судейство матчей чемпионата мира-2018.

По данным источника, в этот список войдут Чунейт Чакир (Турция), Бьорн Куйперс (Голландия), Феликс Брих (Германия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Шимон Марциняк (Польша), Матеу Лаос (Испания), Дамир Скомина (Словения) и Йонас Эрикссон (Швеция).

Что касается российского рефери Сергея Карасева, то он в лучшем случае попадет в число запасных. Другой вариант - его используют в качестве видеоарбитра, если эксперимент с видеоповторами продолжится и на мундиале.

Отсутствие Карасева в числе главных кандидатов связано с качеством его работы в международных матчах в этом году, в которых он допускал ошибки.

Напомним, что среди международных назначений Карасева в этом году значится в том числе матч полуфинала Лиги Европы «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» (0:1).

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Все комментарии
andre_can
сегодня в 20:25
правильно!
BP
сегодня в 20:25
Не всех утвердят. Завтра узнаем.
Zimmer
сегодня в 20:25
Да и пусть.
RussianHorse
сегодня в 20:22
Когда узнал, что за ЧМ не дадут нефтяной чемодан - отказался.
GooSe25
сегодня в 20:21
Хорошо хоть футболисты наши попали на чм.. а судьи .. судьи все ошибаются , и хотя бы того же карася могли поставить ради приличия , понимая что дома он будет внимательнее . ФИФА в своём репертуаре..)
mat73
сегодня в 20:21
Джанлука Рокки Италия - это та самая 4ума, что судила нас с Испанией вчерась? Ну тогда я не знаю уж совсем, как правильно!...
AmIIIeR89
сегодня в 20:17
То есть Чакыр весь такой беленький и пушистый будет судить, а Карась нет?
Фрол Литейный
сегодня в 20:16
Федун не отпускает. Российские арбитры у него на жёстком кукане сидят.
ermak6848
сегодня в 20:16
Опять поди допинг, что ниодного из России арбитра ....
SanitarForest
сегодня в 20:12
а че Миллер туда Москалева не запихнул? отличный судья и судит хорошо а главное как надо...
Robbaggio
сегодня в 20:10
Если Карасева нет из-за ошибок в международных матчах, то почему есть Рокки?
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