Российские арбитры не будут работать на ЧМ-2018

Завтра в Цюрихе пройдет заседание судейского комитета ФИФА, на котором определится список арбитров, претендующих на судейство матчей чемпионата мира-2018.

По данным источника, в этот список войдут Чунейт Чакир (Турция), Бьорн Куйперс (Голландия), Феликс Брих (Германия), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Шимон Марциняк (Польша), Матеу Лаос (Испания), Дамир Скомина (Словения) и Йонас Эрикссон (Швеция).

Что касается российского рефери Сергея Карасева, то он в лучшем случае попадет в число запасных. Другой вариант - его используют в качестве видеоарбитра, если эксперимент с видеоповторами продолжится и на мундиале.

Отсутствие Карасева в числе главных кандидатов связано с качеством его работы в международных матчах в этом году, в которых он допускал ошибки.

Напомним, что среди международных назначений Карасева в этом году значится в том числе матч полуфинала Лиги Европы «Сельта» - «Манчестер Юнайтед» (0:1).

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