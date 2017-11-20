17-летний турецкий голкипер на радаре у «Челси»

Голкипера «Челси» Тибо Куртуа продолжают время от времени сватать в другой клуб, как правило, в «Реал», а его дублеру Вилли Кабальеро уже 36, потому лондонцы озабочены поисками нового вратаря.

Сообщается, что скауты «синих» просмотрят в деле одного из самых перспективных стражей ворот Европы - 17-летнего голкипера клуба «Алтинорду» Берке Озера, который уже вызывается во взрослую сборную Турции.

По слухам, к игроку также присматриваются в «Манчестер Сити» и «Роме».

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