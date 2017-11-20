Старридж хочет покинуть «Ливерпуль» в январе

Нападающий «Ливерпуля» Дэниэл Старридж хочет покинуть клуб в январе, чтобы получать регулярную игровую практику.

Футболист опасается, что может остаться без чемпионата мира. При Рое Ходжсоне он регулярно вызывался в сборную Англии, однако новый тренер Гарет Саутгейт не вызвал Старриджа на последние товарищеские матчи, мотивируя это тем, что у 28-летнего игрока мало практики в клубе.

«Ливерпуль» хотел бы продать Старриджа, но может рассмотреть и вариант с арендой. Однако зарплата в 120 тысяч фунтов в неделю может стать проблемой для потенциальных соискателей на игрока. При этом не уточняется, какой клуб может быть заинтересован в услугах Дэниэла.

Отметим, что недавно Старридж забил свой 100-й гол в карьере.

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