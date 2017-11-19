«Спортинг» хочет 15 млн евро за Сейду Думбия

Нападающий «Спортинга» Сейду Думбия может покинуть команду уже зимой. Футболист плохо сработался с главным тренером команды Жорже Жезушем, а также его в последнее время донимают травмы.

«Спортинг» готов продать 29-летнего игрока за 15 млн евро. Португальский клуб в свое время потратил на Думбия около 7 млн евро, которые заплатил «Роме». Теперь «Спортинг» хочет удвоить эту сумму.

Думбия забил 2 гола в 12 матчах за клуб в этом сезоне (оба - в Лиге чемпионов).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте