Адурис побил рекорд Роналду

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис, который недавно продлил контракт с клубом, превзошел достижение форварда «Реала» Криштиану Роналду.
Адурис отличился голом головой в недавнем матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1). Для Адуриса этот мяч стал 48 голом, забитым головой. На данный момент баск занимает единоличное первое место по количеству голов головой в Примере.
На счету Роналду 47 голов головой в Ла Лиге.
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Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген оставил свои ворота в неприкосновенности в восьми встречах из 12 в Ла Лиги в этом сезоне.
Стоит отметить, что по семь "сухих" матчей в активе у голкипера "Атлетико" Яна Облака и нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген оставил свои ворота в неприкосновенности в восьми встречах из 12 в Ла Лиги в этом сезоне.
Стоит отметить, что по семь "сухих" матчей в активе у голкипера "Атлетико" Яна Облака и нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
За 8 матчей у 32-летнего португальца 0 перехватов и 0 отборов. Об этом сообщает WhoScored.
Игроков с нулем отборов в Ла Лиге всего 6 из 267, отыгравших 100+ минут. 4 из них вратари, а другой полевой ни разу не выходил в основе".
Этот рекорд посерьезней будет)
За 8 матчей у 32-летнего португальца 0 перехватов и 0 отборов. Об этом сообщает WhoScored.
Игроков с нулем отборов в Ла Лиге всего 6 из 267, отыгравших 100+ минут. 4 из них вратари, а другой полевой ни разу не выходил в основе".
Этот рекорд посерьезней будет)
когда догонит по годам Адурица,тут уже будет в заслуженной пенсии.
когда догонит по годам Адурица,тут уже будет в заслуженной пенсии.