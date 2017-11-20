Адурис побил рекорд Роналду

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис, который недавно продлил контракт с клубом, превзошел достижение форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Адурис отличился голом головой в недавнем матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1). Для Адуриса этот мяч стал 48 голом, забитым головой. На данный момент баск занимает единоличное первое место по количеству голов головой в Примере.

На счету Роналду 47 голов головой в Ла Лиге.

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