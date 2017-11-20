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Адурис побил рекорд Роналду

сегодня, 19:04

Нападающий «Атлетика» из Бильбао Ариц Адурис, который недавно продлил контракт с клубом, превзошел достижение форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Адурис отличился голом головой в недавнем матче чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:1). Для Адуриса этот мяч стал 48 голом, забитым головой. На данный момент баск занимает единоличное первое место по количеству голов головой в Примере.

На счету Роналду 47 голов головой в Ла Лиге.

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Все комментарии
Барсeножeчница ответил Apsny
сегодня в 19:52
Apsny:
Роналду на воротах стоит)).
Оригинельно! У тебя самое классное чувство юмора Рус!
Apsny ответил AktobeBarca
сегодня в 19:49
AktobeBarca:
Тер Штеген опережает Облака и Роналду по сухим матчам в Примере Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген оставил свои ворота в неприкосновенности в восьми встречах из 12 в Ла Лиги в этом сезоне. Стоит отметить, что по семь "сухих" матчей в активе у голкипера "Атлетико" Яна Облака и нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
Роналду на воротах стоит)).
Барсeножeчница
сегодня в 19:45
Толька рекорды моего Гения Месси никому никогда не побить. Пробовали многие, и Пеле и Марадона. но никто не приблизился к Великому Месси
Барсeножeчница ответил Apsny
сегодня в 19:44
Apsny:
Португалец уже своими в Реале не воспринимается.
Мы хотим со Жменей тебя в гости позвать) Ты как Руслик, готов сухумского взять с собой и в гости в Краснодарский край?
AktobeBarca
сегодня в 19:38
Тер Штеген опережает Облака и Роналду по сухим матчам в Примере

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген оставил свои ворота в неприкосновенности в восьми встречах из 12 в Ла Лиги в этом сезоне.

Стоит отметить, что по семь "сухих" матчей в активе у голкипера "Атлетико" Яна Облака и нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
Apsny
сегодня в 19:27
Португалец уже своими в Реале не воспринимается.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:26
КриРо уже не айс. Не бомбардир, не тащер. Так, высокооплачиваемый игрочишко. И даже в этом не на первых ролях...
Mr Jordan 23
сегодня в 19:25
Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду не отрабатывает в защите так, как мог бы.
За 8 матчей у 32-летнего португальца 0 перехватов и 0 отборов. Об этом сообщает WhoScored.
Игроков с нулем отборов в Ла Лиге всего 6 из 267, отыгравших 100+ минут. 4 из них вратари, а другой полевой ни разу не выходил в основе".
Этот рекорд посерьезней будет)
cevin cigan
сегодня в 19:19
Конкуренция-это есть хорошо!
No problem
сегодня в 19:19
Рон трижды перебьет и его,и свой рекорд..
когда догонит по годам Адурица,тут уже будет в заслуженной пенсии.
ДАША Д
сегодня в 19:10
У Роналду есть шансы отыграться, партнеры у него посильнее.
вхсо 111
сегодня в 19:10
Пусть порадуется, думаю не надолго, Рон ещё не разыгрался.
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