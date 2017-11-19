«Валенсия» обновила клубный рекорд, одержав 8-ю победу в Примере подряд

«Валенсия» обыграла «Эспаньол» в матче 12-го тура Примеры (2:0). Таким образом, «Лос Чес» обновили свой клубный рекорд 70-летней давности, одержав 8-ю победу в Примере подряд. В следующем туре подопечных Марселино проэкзаменует «Барселона», однако у «Летучих мышей» будет небольшое преимущество, поскольку они не выступают в еврокубках, тогда как каталонцы среди недели будут играть с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

8 - Valencia have won eight La Liga games in a row for the first time ever. Outsider. pic.twitter.com/CZmp8qsSOT — OptaJose (@OptaJose) 19 ноября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте