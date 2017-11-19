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«Валенсия» обновила клубный рекорд, одержав 8-ю победу в Примере подряд

вчера, 23:50

«Валенсия» обыграла «Эспаньол» в матче 12-го тура Примеры (2:0). Таким образом, «Лос Чес» обновили свой клубный рекорд 70-летней давности, одержав 8-ю победу в Примере подряд. В следующем туре подопечных Марселино проэкзаменует «Барселона», однако у «Летучих мышей» будет небольшое преимущество, поскольку они не выступают в еврокубках, тогда как каталонцы среди недели будут играть с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 00:07
Впечатляет.
Jeck Denielse
вчера в 23:57
Только Гарай вышел на поле - и сразу 2 гола и 8-я победа......
Бывших зенитовцев не бывает....))
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