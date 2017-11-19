«Беневенто» проиграл все 13 стартовых матчей в Серии А, установив антирекорд

Новичок Серии А «Беневенто» сегодня уступил «Сассуоло» (1:2), пропустив решающий гол на 4-й добавленной минуте. Таким образом, клуб проиграл все 13 стартовых матчей в Серии А и установил антирекорд среди топ-5 лиг Европы. Ранее «Манчестер Юнайтед» проиграл 12 матчей на старте. Случилось это в сезоне-1930/31.

Benevento have made the worst ever start to a season in Europe’s top five leagues 🙈 pic.twitter.com/cpppmK5qQQ — B/R Football (@brfootball) 19 ноября 2017 г.

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