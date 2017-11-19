Дзюба делит десятое место с Титовым в списке бомбардиров чемпионатов России

Нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба, отличившийся в матче с «Тосно» (5:0), делит десятое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов России с Егором Титовым. На счету обоих футболистов по 87 мячей.
Рекордсменом является Олег Веретенников, на счету которого 143 гола.
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Оба спартачи,оба деревяшки,но Дзюба бромaнтан не принимает и завязал с бензиновым проектом.
Оба спартачи,оба деревяшки,но Дзюба бромaнтан не принимает и завязал с бензиновым проектом.