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«Халл» уступил «Бристоль Сити», выигрывая по ходу матча со счетом 2:0

25 ноября 2017, 19:56
Халл СитиЛоготип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)2 : 3Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль СитиМатч завершен

В матче 19-го тура Чемпионшипа «Халл» вновь потерпел неудачу, проиграв «Бристоль Сити». Отметим, что эта игра может стать последней для главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого, хотя это и опровергают.

Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум».

«Халл» — «Бристоль Сити» — 2:3 (1:0)
Голы: Кэмпбелл 33, Боуэн 61 — Флинт 68, Рид 79, Браунхилл 89.

«Халл»: Макгрегор, Мазух, Айна, Томори, Хектор, Ларссон (Мейлер 73), Стюарт, Хенриксен, Ирвайн, Кэмпбелл (Дико 74), Боуэн.
Главный тренер: Леонид Слуцкий.

«Бристоль Сити»: Филдинг, Флинт, Магнуссон, Райт, Бейкер, Смит, Браунхилл, Рид, О`Дода (Джурич 55), Пэк (Пэтерсон 46), Вудроу (Элиассон 46).
Главный тренер: Ли Джонсон.

Предупреждения: Пэк 6, Томори 8, Флинт 58.         

Судья: Роберт Джонс.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответ Mr_Tim (раскрыть)
26 ноября 2017 в 13:19
Чемпионшип самый жесткий турнир, многие команды, вылетающие туда из АПЛ с трудом там существуют...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ Свидетели картофельного позора (комментарий удален) (раскрыть)
26 ноября 2017 в 07:07
знатно подмахиваешь питерским))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
26 ноября 2017 в 07:05
Нет гениального армейского менеджера - нет и результата. Занести, видимо, некому, главбух шипа работает в другой команда...
колледж
колледж
26 ноября 2017 в 06:58
Гагарин версия 120,5-полет ненормальный!
Mr_Tim
Mr_Tim
26 ноября 2017 в 05:39
20-е Место в шипе! как Владельцы еще терпят... Нашим тренерам даже шип не по зубам...
nikolah
nikolah ответ kor_toxa (раскрыть)
26 ноября 2017 в 03:41
так это ж спартачи,ничего удивительного ))
nikolah
nikolah
26 ноября 2017 в 03:41
кто-то проклял Лёню,ибо дикая непруха,какой уже раз пропускают в конце игры...
kor_toxa
kor_toxa
26 ноября 2017 в 00:19
Вот искренне не понимаю радости некоторых дурачков от того, что команда Слуцкого так низко идет. На мой взгляд, человек заслуживает похвалы за то, что не побоялся поехать в другой чемпионат, изучая язык на ходу и стараясь показывать с командой результат и игру (и да многим ясно, что все это под протекцией Ромы (Абрамовича)), да пускай и не совсем получается, но тут уже, опять же на мой взгляд, не совсем его вина: летом продали всех лидеров, по забиты голам команды в тройке чемпионата, но и по пропущенным в тройке, но с конца..... Надеюсь, что у боссов хватит терпения и у Слуцкого все наладится
nulll
nulll ответ time out (раскрыть)
25 ноября 2017 в 23:55
и этот человек когда то тренировал сборную..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
25 ноября 2017 в 23:26
Печально всё как то.....
Странный английский вояж Слуцкого......
Команда на втором месте по забитым мячам и на 20 месте в таблице....
Это наверно не невезение......4 победы....не бывает непрухи в 15-ти матчах их 19-ти.... просто наверно не получилось у нашего специалиста....
time out
time out ответ вованыч 80 (раскрыть)
25 ноября 2017 в 23:05
От того, как его в Англии отвазелинили, его даже в Арарат не возьмут. Ему надо дегустатором идти, на пельменную фабрику.
борька
борька
25 ноября 2017 в 22:54
Выкрутится, до конца года поправит свои дела, плохо , что он сам запаниковал
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
25 ноября 2017 в 22:48
Жаль что Слуцкому не везет
RUONE
RUONE
25 ноября 2017 в 21:04
леня давай в россию назад))
вованыч 80
вованыч 80 ответ time out (раскрыть)
25 ноября 2017 в 21:01
Видимо Леониду придется возвращаться на Родину и продолжать вазелинить спартачей,независимо от того какую команду будет тренеровать!!!
time out
time out ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
25 ноября 2017 в 20:59
Карпин не заявлял на всю страну, что он "космонавт", это только кони первооткрыватели космоса, с первым "космонавтом-пельменем".
time out
time out ответ Свидетели картофельного позора (комментарий удален) (раскрыть)
25 ноября 2017 в 20:54
Можно подумать, что над Слуцким вся Россия не потешалась. Да и до сих пор потешаются.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
25 ноября 2017 в 20:49
Вчера, бывший партнёр Гинера по тресту, был пофигистом, сегодня и завтра предстанет в образе мученика.
time out
time out ответ InKarpinWeTrust (комментарий удален) (раскрыть)
25 ноября 2017 в 20:48
Валерик футболист, которого знает вся Россия, которого знала и восхищалась Испания, а кто такой Слуцкий? Конь, которым рулил Гинер. Рулевого не стало и все стало на свои места - ноль без палочки.
obana777
obana777
25 ноября 2017 в 20:37
Надо было начинать с Прибалтики. На кошечках потренироваться, а не сразу за "тигров" хвататься.
КЭТиК
КЭТиК
25 ноября 2017 в 20:36
Сначала счастье, потом - несчастье.
protest70
protest70
25 ноября 2017 в 20:34, ред.
Бери шинель, пошли домой!


4ever Ars
4ever Ars
25 ноября 2017 в 20:32
Кошмар(
time out
time out ответ mat73 (раскрыть)
25 ноября 2017 в 20:31
И не космонавт, так..., просто конь.
starche
starche
25 ноября 2017 в 20:30
А можно ли на качалке до Москвы доползти!?
nulll
nulll ответ NEADEKVAT (комментарий удален) (раскрыть)
25 ноября 2017 в 20:29
в Арарат можно, или на матч - тв "Экспертом"
time out
time out
25 ноября 2017 в 20:29
Это не в цска на кресле скакать, под патронажем Гинера. Тут не прокатило.
violent
violent
25 ноября 2017 в 20:27
а Шальке сравняли проигрывая 4:0
Адвокат 76
Адвокат 76
25 ноября 2017 в 20:25
Поора домой возвращаться!!!
FRZZ
FRZZ
25 ноября 2017 в 20:25
По всей видимости Халл Сити вылетит из Чемпионшип, а Слуцкий вылетит из Лондона в Москву.
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