«Халл» уступил «Бристоль Сити», выигрывая по ходу матча со счетом 2:0

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25 ноября 2017, 19:56

В матче 19-го тура Чемпионшипа «Халл» вновь потерпел неудачу, проиграв «Бристоль Сити». Отметим, что эта игра может стать последней для главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого, хотя это и опровергают.

Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум».

«Халл» — «Бристоль Сити» — 2:3 (1:0)

Голы : Кэмпбелл 33, Боуэн 61 — Флинт 68, Рид 79, Браунхилл 89.

«Халл»: Макгрегор, Мазух, Айна, Томори, Хектор, Ларссон (Мейлер 73), Стюарт, Хенриксен, Ирвайн, Кэмпбелл (Дико 74), Боуэн.

Главный тренер: Леонид Слуцкий.

«Бристоль Сити»: Филдинг, Флинт, Магнуссон, Райт, Бейкер, Смит, Браунхилл, Рид, О`Дода (Джурич 55), Пэк (Пэтерсон 46), Вудроу (Элиассон 46).

Главный тренер: Ли Джонсон.

Предупреждения: Пэк 6, Томори 8, Флинт 58.

Судья: Роберт Джонс.