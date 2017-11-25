«Халл» уступил «Бристоль Сити», выигрывая по ходу матча со счетом 2:0

В матче 19-го тура Чемпионшипа «Халл» вновь потерпел неудачу, проиграв «Бристоль Сити». Отметим, что эта игра может стать последней для главного тренера «тигров» Леонида Слуцкого, хотя это и опровергают.
Кингстон-апон-Халл, стадион «Кингстон Коммуникейшн Стэдиум».
«Халл» — «Бристоль Сити» — 2:3 (1:0)
Голы: Кэмпбелл 33, Боуэн 61 — Флинт 68, Рид 79, Браунхилл 89.
«Халл»: Макгрегор, Мазух, Айна, Томори, Хектор, Ларссон (Мейлер 73), Стюарт, Хенриксен, Ирвайн, Кэмпбелл (Дико 74), Боуэн.
Главный тренер: Леонид Слуцкий.
«Бристоль Сити»: Филдинг, Флинт, Магнуссон, Райт, Бейкер, Смит, Браунхилл, Рид, О`Дода (Джурич 55), Пэк (Пэтерсон 46), Вудроу (Элиассон 46).
Главный тренер: Ли Джонсон.
Предупреждения: Пэк 6, Томори 8, Флинт 58.
Судья: Роберт Джонс.
Странный английский вояж Слуцкого......
Команда на втором месте по забитым мячам и на 20 месте в таблице....
Это наверно не невезение......4 победы....не бывает непрухи в 15-ти матчах их 19-ти.... просто наверно не получилось у нашего специалиста....
Странный английский вояж Слуцкого......
Команда на втором месте по забитым мячам и на 20 месте в таблице....
Это наверно не невезение......4 победы....не бывает непрухи в 15-ти матчах их 19-ти.... просто наверно не получилось у нашего специалиста....