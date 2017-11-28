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«Вест Бромвич» объявит о назначении Пардью в течение суток

28 ноября 2017, 10:36

Согласно данным из источника, «Вест Бромвич» объявит о назначении Алана Пардью в качестве главного тренера команды в течение суток. Сообщается, что руководство английского клуба предложит 56-летнему специалисту 1 миллион евро в качестве бонуса, если тот сможет сохранить прописку в Премьер-Лиге. Ранее Алан Пардью подтверждал, что находится в стадии переговоров с руководством «дроздов».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
28 ноября 2017 в 13:19
Это не спасет его.
dzvinka
dzvinka
28 ноября 2017 в 12:14, ред.
он справится, а вот утырок Пэриш который уволил его из Пэлас, вылетит в шип вместе со своим дедом, точно так же как и жлоб Эшли со своим Ньюкаслом вылетал, а теперь продает.
Cules2013
Cules2013
28 ноября 2017 в 11:38, ред.
у середняков тренеры тасуются туды-сюды)
Ekkimukk
Ekkimukk ответ Kurtd (раскрыть)
28 ноября 2017 в 11:23
Спасибо за внимательность, исправлено!
Гус Пойет
Гус Пойет
28 ноября 2017 в 11:14
Нормальный вариант
Maikl322
Maikl322
28 ноября 2017 в 11:08
хорошо.
Kurtd
Kurtd
28 ноября 2017 в 11:01
В течениЕ суток
В течениИ реки
борька
борька
28 ноября 2017 в 10:37
Хороший тренер
Гость
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