«Вест Бромвич» объявит о назначении Пардью в течение суток

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28 ноября 2017, 10:36

Согласно данным из источника, «Вест Бромвич» объявит о назначении в качестве главного тренера команды в течение суток. Сообщается, что руководство английского клуба предложит 56-летнему специалисту 1 миллион евро в качестве бонуса, если тот сможет сохранить прописку в Премьер-Лиге. Ранее Алан Пардью подтверждал, что находится в стадии переговоров с руководством «дроздов».