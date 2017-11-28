«Вест Бромвич» объявит о назначении Пардью в течение суток

Согласно данным из источника, «Вест Бромвич» объявит о назначении Алана Пардью в качестве главного тренера команды в течение суток. Сообщается, что руководство английского клуба предложит 56-летнему специалисту 1 миллион евро в качестве бонуса, если тот сможет сохранить прописку в Премьер-Лиге. Ранее Алан Пардью подтверждал, что находится в стадии переговоров с руководством «дроздов».
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