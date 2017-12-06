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Стали известны претенденты на приз тренеру месяца в Премьер-Лиге

06 декабря 2017, 14:41

Пресс-служба английской Премьер-Лиги назвала фамилии претендентов на звание тренера ноября в АПЛ.

Награду оспорят следующие специалисты:

Антонио Конте («Челси») — 4 игры (3 победы, 1 ничья);
Шон Дайч («Бернли») — 4 игры (3 победы, 1 поражение);
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 4 игры (4 победы);
Юрген Клопп​ («Ливерпуль») — 4 игры (3 победы, 1 ничья);
Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед») — 4 игры (3 победы, 1 поражение);
Арсен Венгер («Арсенал») — 4 игры (3 победы, 1 поражение).

Отдать свой голос можно здесь.

Напомним, что в сентябре и октябре награда доставалась рулевому «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.

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Все комментарии
yudin_duda
yudin_duda
07 декабря 2017 в 19:19
Что тут делает лысый физручелло, которому в каждом матче нужно 150 минут
заDOOMчивый
заDOOMчивый
07 декабря 2017 в 16:35
Гламурный однозначно лучший... команда на ходу и это уже не та скучная рикки-така,а сверхзвуковые самолёты.
RMUKMU
RMUKMU
06 декабря 2017 в 18:20
Дайч тренер ноября.
RMUKMU
RMUKMU ответ RUSTY8 (раскрыть)
06 декабря 2017 в 18:18
Если Гвардиола топ-тренер, то какого чёрта для успехов ему нужны лучшие в мире игроки и 700 млн на трансферы. Чуть что не так он начинает топать ножками и говорить: "Эти игроки не воспринимают мою философию, подать мне Алькантару, Эдерсона, Сане, Силву".
Нормальный тренер не может сказать: "Я не ставлю защиту, мне на неё плевать".
шацк
шацк
06 декабря 2017 в 16:51
В Англии конечно тренерский состав впечатляет - лучшие тренера в лучшей лиге логично...
David Villa7
David Villa7 ответ RUSTY8 (раскрыть)
06 декабря 2017 в 16:42
у фанатов АПЛ будет ор на весь двор))) который месяц подряд)
kingjon
kingjon
06 декабря 2017 в 15:22
Пеп, конечно, зубр, но три победы для Бернли...
Artuom
Artuom
06 декабря 2017 в 15:00
Наверно Конте. Победа над МЮ, ничья с Ливерпулем...
311
311
06 декабря 2017 в 14:59
А где распиаренная пустышка - Поккет?)
борька
борька
06 декабря 2017 в 14:48
Шон Дайчф
RUSTY8
RUSTY8
06 декабря 2017 в 14:46
дадут "физруку" Пепу)))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
06 декабря 2017 в 14:46
Гвардиола или Венгер.
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