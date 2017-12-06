Стали известны претенденты на приз тренеру месяца в Премьер-Лиге

Пресс-служба английской Премьер-Лиги назвала фамилии претендентов на звание тренера ноября в АПЛ.
Награду оспорят следующие специалисты:
Антонио Конте («Челси») — 4 игры (3 победы, 1 ничья);
Шон Дайч («Бернли») — 4 игры (3 победы, 1 поражение);
Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») — 4 игры (4 победы);
Юрген Клопп («Ливерпуль») — 4 игры (3 победы, 1 ничья);
Жозе Моуриньо («Манчестер Юнайтед») — 4 игры (3 победы, 1 поражение);
Арсен Венгер («Арсенал») — 4 игры (3 победы, 1 поражение).
Отдать свой голос можно здесь.
Напомним, что в сентябре и октябре награда доставалась рулевому «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.
Нормальный тренер не может сказать: "Я не ставлю защиту, мне на неё плевать".
Нормальный тренер не может сказать: "Я не ставлю защиту, мне на неё плевать".