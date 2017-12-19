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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2017/2018

Аузилио: «„Интер“ хочет выиграть Кубок Италии»

19 декабря 2017, 11:22

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио настаивает на том, что Кубок Италии для «нерадзурри» является важным турниром. 

«Мы никогда не останавливаемся на достигнутом результате. Мы готовы к предстоящим матчам в Кубке, впереди нас ждут важные игры.

Мы будем готовы к дерби. „Интер“ рассматривает Кубок Италии как важный турнир, естественно, мы хотим его выиграть».

Напомним, что «Интер» победил «Порденоне» в серии послематчевых пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Италии, где встретится с «Миланом». 

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый ответ ВТОРОЙ КЛУБ МИЛАНА ЭНТОР (комментарий удален) (раскрыть)
19 декабря 2017 в 14:27
Интер зато требл выигрывал то что Ювентус сделать не может. Скоро снова придут болшие победы!
BagioR
BagioR
19 декабря 2017 в 11:54
К концу сезона будет стоять задача закрепиться в еврокубковой зоне
борька
борька
19 декабря 2017 в 11:47
Удачи, хлопцы! Давно ничего путевого не выигрывали!
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