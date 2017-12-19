Аузилио: «„Интер“ хочет выиграть Кубок Италии»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио настаивает на том, что Кубок Италии для «нерадзурри» является важным турниром.
«Мы никогда не останавливаемся на достигнутом результате. Мы готовы к предстоящим матчам в Кубке, впереди нас ждут важные игры.
Мы будем готовы к дерби. „Интер“ рассматривает Кубок Италии как важный турнир, естественно, мы хотим его выиграть».
Напомним, что «Интер» победил «Порденоне» в серии послематчевых пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Италии, где встретится с «Миланом».
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