Аузилио: «„Интер“ хочет выиграть Кубок Италии»

1513671762

19 декабря 2017, 11:22

Спортивный директор «Интера» настаивает на том, что Кубок Италии для «нерадзурри» является важным турниром.



«Мы никогда не останавливаемся на достигнутом результате. Мы готовы к предстоящим матчам в Кубке, впереди нас ждут важные игры.



Мы будем готовы к дерби. „Интер“ рассматривает Кубок Италии как важный турнир, естественно, мы хотим его выиграть».



Напомним, что «Интер» победил «Порденоне» в серии послематчевых пенальти и вышел в 1/4 финала Кубка Италии, где встретится с «Миланом».