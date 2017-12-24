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Невилл раскритиковал решение Моуриньо в матче с «Лестером»

сегодня, 08:55
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поставил под сомнение решение главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо выпустить в последние мгновения игры 19-го тура АПЛ против «Лестера» травмированного защитника Криса Смоллинга. Последний покидал поле, чтобы получить медицинскую помощь, однако на финишном флажке матча был вновь отправлен Моуриньо в бой. В результате ошибка Смоллинга привела к пропущенному мячу, и это стоило манкунианцам победы.

«Невероятный навес Олбрайтона. Но Крис Смоллинг вернулся на поле, чтобы занять позицию центрального защитника. Не могу поверить, что он снова вышел на поле. Видно же, что он прихрамывал, невероятно».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:38
косяк, конечно
Василий 50
Василий 50
сегодня в 09:47
Моуриньо нельзя критиковать потому, что он "талантливый".
Это вокруг него собрались одни "бездари", мешающие ему идти к славе.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 09:43
Моуриньо просто издевается над МЮ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:20
Правильно, гнать переводчика из команды!!!
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:01
Смоллинг не виноват,виноваты игроки группы атаки,которые запороли 3 или 4 выхода один на один,и упустили шанс сделать счет 1-3
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