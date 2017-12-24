Невилл раскритиковал решение Моуриньо в матче с «Лестером»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поставил под сомнение решение главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуриньо выпустить в последние мгновения игры 19-го тура АПЛ против «Лестера» травмированного защитника Криса Смоллинга. Последний покидал поле, чтобы получить медицинскую помощь, однако на финишном флажке матча был вновь отправлен Моуриньо в бой. В результате ошибка Смоллинга привела к пропущенному мячу, и это стоило манкунианцам победы.

«Невероятный навес Олбрайтона. Но Крис Смоллинг вернулся на поле, чтобы занять позицию центрального защитника. Не могу поверить, что он снова вышел на поле. Видно же, что он прихрамывал, невероятно».