Наингголан: «В прошлом „Рома“ уже совершала ошибку, говоря о Скудетто»

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан поделился впечатлениями от матча 18-го тура Серии А, в котором его команда уступила «Ювентусу»:

«Это „Ювентус“, сильная команда. Мы хотели высоко прессинговать, но стоило действовать сосредоточеннее. Если не используешь моменты на поле „Ювентуса“, то трудно рассчитывать на набранное очко.

В прошлом мы уже совершали ошибку, говоря о Скудетто. Нужно двигаться от матча к матчу. У нас есть еще игра в запасе против „Сампдории“. Поражение от „Ювентуса“ в Турине не трагедия, нас еще ждет ответный матч на „Олимпико“, у нас будет шанс поквитаться.

Мы проводим хорошую работу и хотим финишировать в турнирной таблице как можно выше».