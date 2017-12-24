Ди Франческо: «В последние 20 минут матча с „Ювентусом“ „Рома“ доминировала»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал поражение от «Ювентуса» в матче 18-го тура Серии А:

«Во втором тайме мы играли лучше. „Юве“ забил при какой-то неразберихе после углового, но, пожалуй, мы были командой, доставившей сопернику больше всего проблем в Турине за последнее время.

В первом тайме мы были медлительны в прессинге, а „Ювентус“ действовал агрессивно с первых минут. Мы приезжали не за поражением со счетом 0:1, а для того, чтобы играть. „Ювентус“ лучше воспользовался имевшимися возможностями, но мы продолжали бороться, создавая сложности, которые мало кто может создать туринцам. Это должно прибавить нам сил.

Ближе к концу матча мы прижали „Ювентус“ к его воротам и оказывали на соперника серьезное давление, а это говорит о том, что с физикой у нас все в порядке. В последние 20 минут матча мы доминировали, жаль, что мы не начали так играть раньше».