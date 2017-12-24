​Чемпионское Рождество в топ-5

В четырех лигах из пяти нет чемпионской интриги, и блогер «Соккер.ру» Neomorph объясняет этот неутешительный для любителей непредсказуемого футбола феномен.

Испания. «Барселона» - новый чемпион

- «Барселона» - одна из двух команд топ-5, у которой пока нет поражений. Вторую вы угадаете с первой попытки, но каталонские 14 побед и 3 ничьи – невероятно успешный старт;

- имея матч в запасе, «Реал» отстает от «Барселоны» на 14 пунктов, то есть сейчас действующему чемпиону Испании до шестнадцатой строчки такое же расстояние, как до первой;

- «блаугранас» в прошлом сезоне после семнадцати туров отставали от «сливочных» всего на пять пунктов, но если сравнивать с показателями этого года, то Вальверде на столь короткой дистанции превзошел Лиуса Энрике на десять пунктов – прекрасный результат;

- у «Барселоны» очень успешная линия защиты, ведь в 17 поединках пропустили всего семь раз, и собрали 11 «сухих» матчей. Но тут надо отдать должное Тер Штегену – каталонцы позволяют бить по своим воротам так же часто, как «Жирона», но не пропускают;

- по слухам из Мадрида, Роналду поспорил с напарниками по «Реалу», что догонит Месси в погоне за трофеем имени Пичичи. Сейчас отрыв составляет 11 голов – счет 15:4 в пользу Лионеля. Похоже, и здесь интрига так себе, Яго Аспас – действующий преследователь, не забьет больше мячей за сезон, чем Месси.

Англия. «Манчестер Сити» - новый чемпион

- 18 матчей из 19 выиграл «Манчестер Сити», а матч второго круга против «Эвертона» позволит обыграть буквально всех соперников в АПЛ за один сезон. Это все потому, что Гвардиола – плохой тренер, у хорошего таких серий нет;

- победная серия «Манчестер Сити» насчитывает уже семнадцать поединков подряд, улучшают собственный рекорд. А поскольку Моуриньо намекает, что у «горожан» еще и новогодний календарь легкий – впереди «Ньюкасл» и «Кристал Пэлас», то до конца года Хосеп и его команда могут остаться непобедимыми;

- «Манчестер Сити» стал первым за 35 лет английским клубом, который забил более ста мячей за календарный год в высшем дивизионе. В принципе, если забивать каждый вечер по четыре мяча, то можно даже обогнать «Ливерпуль» - 106 голов в 1982 году сочинили. А вот абсолютный рекорд не побить, там «Астон Вилла» и 120 голов еще до Второй мировой;

- 60 голов забил «Манчестер Сити» в 19 матчах, но только 12 пропустил. Разница +48 почти двое больше, чем у «Манчестер Юнайтед», а все остальные даже +20 не могут поддерживать. Что бы там ни говорил Моуриньо, новый чемпион Англии известен. Гвардиола не упустит возможность, даже если пожертвует чемпионатом без поражений ради Лиги чемпионов весной.

Германия. «Бавария» - старый чемпион

- на зимний перерыв «Бавария» ушла лидером, невзирая на неудачный старт, параллельно выбив «Боруссию» из Дортмунда из Кубка, что лишний раз доказывает – как бы ни старался главный соперник, гранд из Мюнхена не собирается отступать;

- «Бавария» стала первой командой в истории Бундеслиги, которая раздобыла 3 000 очков. Отставание «Боруссии» из Дортмунда впечатляет – почти 700 пунктов;

- Юпп Хайнкес стал первым в Германии, кто смог одержать 500 и больше побед – юбилейную отметку преодолел, победив «Аугсбург» еще в 12-м туре, когда к 174 победам в бытность футболистом добавил 326 в качестве тренера;

- единственное поражение Юппа в Бундеслиге после возвращения – от «Боруссии» из Менхенгладбаха, но на фоне такой серии с победами оно кажется незначительным;

- часто пропуская по одному мячу, «Бавария» остается самой надежной в защите в Бундеслиге – пропустили всего 11 мячей, разница +27, хотя Нойер получил травму и играет Ульрайх;

- отставание «Шальке» составляет 11 пунктов, «Боруссии» из Дортмунда – 13, у рурских соседей нет шансов на реальную борьбу за титул, учитывая игровые проблемы и мощь «Баварии».

Франция. ПСЖ – новый-старый чемпион

- ПСЖ мчится к возвращению титула, который отобрал у парижан «Монако», ведь команда Унаи за первый круг Лиги 1 уступила лишь однажды, одержав 16 побед;

- парижане забили 58 мячей, почти так же много, как «Манчестер Сити», и хотя можно долго рассказывать о слабостях защитных линий французских клубов, рвут серьезно – плюс 43 по разнице мячей, причем играют эффективно – по ударам девятые в топ-5, а по голам вторые;

- Кавани, Неймар и Мбаппе на троих забили 38 мячей, то есть 65% командных, а еще на их счету 19 ассистов. Похоже, в мире есть новое лучшее трио нападения;

- даже солидная игра «Монако» не позволяет команде талантливого Жардима подобраться к ПСЖ ближе чем на девять пунктов. Такой отрыв для Франции не является гарантией, но вряд ли Унаи упустит титул, имея в атаке Неймара и Мбаппе, а на острие – Кавани.

Италия. Все сложно, но «Ювентус» хорош

- в Серии А очень много классных команд и нет такого большого отрыва между первым и вторым местами, даже «Интер» отстал на пять пунктов лишь в последнее время;

- команда Спаллетти проиграла дважды подряд, но до этого была непобедимой и прибавила в целом по уровню игры. Просто Икарди не забил – так бывает;

- «Рома» уступила вчера «Ювентусу», но эта команда является третьей в Европе по количеству ударов по чужим воротам – выше «Манчестер Сити», уступает только «Баварии» и «Реалу»;

- впечатляет сила «Наполи», ведь коллектив Сарри тоже в лидерах по многим ключевым цифровым показателям в Европе и при этом лидирует, уступив лишь один раз в Серии А в новом сезоне;

- «Ювентус» не пропускает в восьми матчах подряд во всех турнирах, такого с ним не было с февраля 2016 года, то есть у Аллегри снова получается – его действующий чемпион остается главным преследователем «Наполи»;

В отличие от АПЛ, Бундеслиги, Лиги 1 и Ла Лиги, где фавориты обозначены четко и это видно по таблице, в Италии пока ничего не ясно, хотя существует угроза для любителей сменяемости футбольной власти. При всех плюсах «Наполи», где многие заслуживают комплиментов, надо признать – «Ювентус» никуда не делся. В отличие от «Челси» или «Реала», двух действующих чемпионов, чьи шансы на новый титул приблизительно равны нулю.

Шансы эти полностью зависят от действий лидеров. А они в этом году мощные, как видно по фактам. И даже немножко обидно, ведь весной во многих лигах останется борьба за места в Лиге чемпионов, чемпионских битв не будет, даже ответный Эль Класико будет битвой за престиж «Реала», а не за победу в Ла Лиге.