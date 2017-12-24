«Барселона» ушла в отпуск. Месси, Суарес и Маскерано получили 3 лишних выходных дня

Игроки «Барселоны» отправились в зимний мини-отпуск. Трем футболистам «блаугранас» разрешили отдохнуть дольше, чем остальным.
«„Барселона“ уходит на рождественские каникулы. Финальный свисток на „Сантьяго Бернабеу“ и победа над „Реалом“ со счетом 3:0 стали отправной точкой праздничного периода. Игроки вернутся к тренировочному процессу 30 декабря.
Луису Суаресу, Лео Месси и Хавьеру Маскерано с позволения клуба разрешено присоединится к одноклубникам 2 января», - гласит официальное сообщение клуба.
Для наших сливочных детей!
Для наших сливочных детей!
Реалу надо пару часов отпуска дать,и до седьмого пота отрабатывать слитое Класико.
Эх подвели меренги....епт как подвели...
Реалу надо пару часов отпуска дать,и до седьмого пота отрабатывать слитое Класико.
Эх подвели меренги....епт как подвели...