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«Барселона» ушла в отпуск. Месси, Суарес и Маскерано получили 3 лишних выходных дня

сегодня, 17:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Игроки «Барселоны» отправились в зимний мини-отпуск. Трем футболистам «блаугранас» разрешили отдохнуть дольше, чем остальным.

«„Барселона“ уходит на рождественские каникулы. Финальный свисток на „Сантьяго Бернабеу“ и победа над „Реалом“ со счетом 3:0 стали отправной точкой праздничного периода. Игроки вернутся к тренировочному процессу 30 декабря.

Луису Суаресу, Лео Месси и Хавьеру Маскерано с позволения клуба разрешено присоединится к одноклубникам 2 января», - гласит официальное сообщение клуба.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 18:00
Заслужили :)
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:58
Желаю команде Барселоны хорошо отдохнуть
Пластун
Пластун ответил No problem
сегодня в 17:41
No problem:
Гном затащил вчера. Реалу надо пару часов отпуска дать,и до седьмого пота отрабатывать слитое Класико. Эх подвели меренги....епт как подвели...
А вот у вас тащера нет. Один постарел сильно. А других нет. У нас Суарес ещё проснулся в нужный момент. А возьмёте себе петуха и будите видеть забеги вдоль с пасом назад. В Барсе уже нет таких пробежек. Команда летит в атаку. А фланг Альбы заработал как до петуха было.
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 17:32


Для наших сливочных детей!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:24
Заслуженно
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 17:20
Если не бы Гомеш пошли бы на 5 дней в отпуск..
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:13
Надо было больше забивать, может и побольше отдохнуть дали бы!
drug01
drug01
сегодня в 17:07
Удачного рождества !
No problem
No problem
сегодня в 17:03
Гном затащил вчера.
Реалу надо пару часов отпуска дать,и до седьмого пота отрабатывать слитое Класико.
Эх подвели меренги....епт как подвели...
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