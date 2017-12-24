«Барселона» ушла в отпуск. Месси, Суарес и Маскерано получили 3 лишних выходных дня

Игроки «Барселоны» отправились в зимний мини-отпуск. Трем футболистам «блаугранас» разрешили отдохнуть дольше, чем остальным.

«„Барселона“ уходит на рождественские каникулы. Финальный свисток на „Сантьяго Бернабеу“ и победа над „Реалом“ со счетом 3:0 стали отправной точкой праздничного периода. Игроки вернутся к тренировочному процессу 30 декабря.

Луису Суаресу, Лео Месси и Хавьеру Маскерано с позволения клуба разрешено присоединится к одноклубникам 2 января», - гласит официальное сообщение клуба.