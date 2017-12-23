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Лучший игрок в истории

23 декабря 2017, 22:07

Подвернулся идеальный повод доказать, что лучший футболист в истории существует. Забудьте о самозванцах – лучшим необязательно себя выпячивать. 

Отличается от остальных

Можно обойтись без определения королей, но тогда и спорт не нужен – в нем меряются достижениями, считают очки, ставят баллы, замеряются секунды. Но смею разочаровать всех, кто серьезно, без иронии ввязывался в споры о Месси и Роналду – их нельзя сопоставлять без доли юмора и желания развлечься. Нет никакого Криштиану, когда оцениваем на длинной дистанции. Можно и без него обсуждать масштаб футбольной личности Месси. 

Но неплохо бы сразу уяснить, что «лучшему игроку в истории» надо чем-то отличаться от всех. Например, Марадона всегда был психом. Кройф – практикующим анархистом. А вот Пеле – чистокровным спортсменом, поэтому сильнее похож на Роналду, чем многие думают. Просто бразилец царствовал во времена, когда надо было вести себя скромнее на людях, а Криштиану – собиратель голов другой эпохи. Но той самой, где есть Месси, отличающийся от всех названных. 

Имеет свой личный стиль

Взрывной и легкий на обводку. Таким был всегда. И немного ленивый на поле, при этом одновременно любящий работу с мячом. Парадоксов друг. Лионель в тридцать лет пешеход, который при этом принимает мяч на любом участке поля. Но его спортивную ходьбу часто используют как аргумент в пользу его несовершенства. А если подумать? Предположим, Месси начинает чаще вступать в игру и тратить больше сил. В итоге получаем медленные проходы на фоне усталости, травмы, пропуск важных матчей, скомканные сезоны. 

Дозирование сил – его способ приспосабливаться и выживать на вершине, где воздух другой. Вы видели пляжные фото Лионеля? Обычный, на первый взгляд, мужик лет тридцати. Если начнет погибать, чтобы угодить критикам, то не сможет в добавленное время пойти в подкат за мячом, который идет в аут. И не создаст третий гол в ворота «Реала», потеряв по дороге бутсу. Есть два вида пешеходов. Первый как Аршавин в «Арсенале» - потому что запустил себя и бросил играть, хотя умел. Второй – расчетливые футболисты, как Месси. 

Отличается физиологически

Необязательно быть инопланетянином при кастинге в лучшие. Но желательно. Например, у Марадоны особенное строение тела – по нему даже писали научные работы, идеальный шар для слаломных проходов, природа защитила Диего от лишних падений. Кто помнит и видел – аргентинец вправду бежал особо, косолапо, покачиваясь, с широким шагом и при этом идеально для футбола. 

А у Месси, как утверждают испанские офтальмологи, имевшие доступ к футболисту, особое периферическое зрение. Угол обзора шире, чем у других людей. Видит соперника быстрее на долю секунды, оценивает эпизод иначе, резче переводит взгляд с мяча на соперника. Запрограммирован природой садить на пятую точку чемпионов мира? Как видите, в мелочах Месси как Марадона. У него тоже может быть низкий центр тяжести – фигура располагает. 

Не называет себя лучшим

Вряд ли Месси всегда скромный и кроткий. Судя по тому, как его отец после разрешения сына поступил с «Барселоной» на переговорах по новому контракту – Лионель в душе остается маленьким диктатором. Говорят, часто успехи являются отражением комплексов. И у Месси, особенно в юности, хватало зажатости. Хотя это снова отсылка к физиологии – вполне возможно, что разговоры об аутизме не случайны. 

Не все хорошие футболисты гении или с определенными отклонениями от общепринятой «нормы», но Лионель рос особенным и остался таковым. Возможно, в идеальной истории он должен сочетать в себе остроту ума Кантона и Кройфа с его собственной игрой, но и так неплохо, правда? Роналду замечательно смотрится, когда готов идеально, а Месси не нужна идеальная подготовка, чтобы доказать – лучший, даже когда такие конкуренты рядом. 91 гол за год не забивал даже Пеле, а Лионель смог. 

Бьет извечные рекорды

Сегодня Месси забил 25 голов в Эль Класико, отдал 14 результативных передач (у Роналду 1, если интересно). Теперь нет в топ-5 футболиста, который забил бы больше за один клуб, чем Лионель – пал рекорд Гарда Мюллера из «Баварии». Причем сегодня против «Реала» Месси сыграл по его меркам обычно, хорошо, не идеально. А у человека девять пасов под удар напарникам из двенадцати командных – невероятная цифра, которая намекает - Лионель настолько масштабный игрок, что даже в среднем матче может пешком сделать больше, чем другие делают за три-четыре матча. 

В футболе такая разница означает разгром. Месси еще и по голам за год лидер – 54 мяча. По средней результативности Левандовски и компания выше, но аргентинцу не привыкать доказывать, что не случайно ставил рекорд за рекордом. Он первым в истории взял пять «Золотых мячей», Роналду лишь повторил чужое достижение. Впрочем, дело не всегда в цифрах. В списке лучших игроков последних шести десятилетий не найдете ни одного, кто заявит, что играл лучше Месси. А вот те, кто поставят себя выше Роналду, найдутся. В этом разница. Если Криштиану выдвинет Пересу ультиматум – покинет «Реал», а когда Месси поставил условия Бартомеу, «Барселона» сдалась. Как и множество рекордов, которые успел побить Лионель. 

Месси лучший игрок в истории? 

Представьте, что вы во дворе капитан и выбираете первым из всех-всех футболистов в истории. Кого возьмете? Я бы первым выбрал Месси. Как боевая  единица он идеален для футбола. Ему тоже нужна достойная поддержка – позже выбрал бы Яшина, Несту и Кройфа, но персонально именно Месси дошел дальше в этой игре на выживание. Пеле испугался приехать в Европу. Мы никогда не узнаем, был нападающий грозой дворовых бразильских команд и форвардом, который просыпается ради ЧМ, или умел больше всех на свете. 

Мы сможем только догадываться, что Пеле справился бы в «Реале» или «Ювентусе». Марадона перелетел океан, но его эгоизм не позволил заиграть в «Барселоне» или клубе того же масштаба. Хотя гениальность помогла стать королем Неаполя. А «мука» и скверный характер помешали остаться профессионалом надолго. Кройф – гений и человек, помогавший придумать современный футбол (причем дважды). Но Йохан всегда был достаточно ленивым, чтобы не рвать жилы так, как Месси. Ему хватало того, что было. Но голландец играл так давно…

Футбол сильно шагнул вперед в плане скоростей, даже бразильца Роналдо некорректно сравнивать с тем же Месси, полагаясь на цифры – «зубастик» проиграет. Опека другая, резкость иная. Игроки поколения Зидана были невероятными, но не могли того, что позволяет себе по голам тот же Роналду. Также есть разряд гениев, которые в силу различных причин просто не претендуют на статус «лучший в истории», вроде Роналдиньо. 

И Месси не рвался называть себя лучшим, но по факту, похоже, им является. Лионель – современный лидер для такого рейтинга. Также учтите, что легенды Пеле и Марадоны создавались примерно как книжные герои – с помощью фантазии. Никто в мире не смотрел столько матчей «Сантоса» и «Наполи», как вы видели поединков «Барселоны». Вы знаете о Месси больше плохого, чем ваши дедушки и родители могли знать о Пеле, Марадоне и остальных. У вас есть информация.  

Но, даже помня проколы и промахи Лионеля – а они были у всех упомянутых выше, нельзя отказывать Месси в успешности. Достиг большего, чем десятки легенд. Например, чаще всех забивал «Реалу» в Ла Лиге.  Если человек не уступает величайшим, но при этом смог собрать больше пунктов в список уникальности, чем другие, то какое должен занимать место в исторической иерархии? Месси такого натворил, что его надо отделять от коллег, что превращает разговор из субъективного в объективный, холодный и расчетливый. 

Признавая величие всех легенд футбола, надо отдельно отмечать - так стабильно рвать соперников ни у кого не получалось. Во второй половине года Лионель вернулся и завершил декабрь победой над «Реалом». И это не конец истории, будет ЧМ в России и еще одна попытка Месси удивить мир даже в сборной. Особый парень родился тридцать лет назад, крепкого ему здоровья. 

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Все комментарии
Рахман Пулатов
Рахман Пулатов
17 января в 20:54
Funny_Smailik:
Не лучший, может быть в истории, но Величайший игрок современности! :)
Трофеи и награды которые выигрывал Криштиану Роналду:

— 5 кратный обладатель Золотого мяча
— 4-х кратный обладатель Золотой бутсы
— Бронзовый призёр чемпионата Европы
— Серебряный призёр чемпионата Европы
— Золотой призёр чемпионата Европы
— Бронзовый призёр Кубка конфедераций
— 5 кратный Победитель Лиги чемпионов УЕФА
— 2-х кратный Обладатель Суперкубка УЕФА
— 4-х кратный Победитель Клубного чемпионата мира
— 3-х кратный Чемпион Англии
— 2-х кратный Победитель Кубка Футбольной лиги
— 2-х кратный Обладатель Кубка Испании
— 2-х кратный Обладатель Суперкубка Испании
— 2-х Чемпион Испании
— Победитель Кубка Англии
— Победитель Суперкубка Англии
— Лучший бомбардир в истории сборной Португалии
— Лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы
— Лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов
— Лучший бомбардир в истории плей-офф Лиги чемпионов
— Лучший бомбардир в истории Реала
— Лучший бомбардир в истории еврокубков
— Лучший бомбардир в истории Клубного чемпионата мира
— Лучший бомбардир в истории мадридского дерби

Этот список можно продолжать бесконечно, но какой толк если все знают кто есть кто.
Сокто Батуев
Сокто Батуев
09 января в 20:09
Весной барсучки загнутся буквой зю!
Zak11
Zak11
28 декабря 2017 в 00:21
Lionel Messi-10:
Месси лучший! В истории не знаю , в каждое поколения были свои герои, но последние лет 10 и вообще на сегодняшний день нет лучше игрока , чем Лео Месси!
Есть. И это Роналду. Он затмил Месси и на клубном и на международном уровне. И это факт.
egoos
egoos
26 декабря 2017 в 09:46
Окажись Месси на месте Пеле забил бы он столько же голов? Думаю даже больше
Maikl322
Maikl322
26 декабря 2017 в 01:06
Хорош - слов нет!!!
Диана Сладко
Диана Сладко
25 декабря 2017 в 17:21
Олег Гусов:
Г-н Багров, опустим определение "лучший игрок в истории" , - это явно не про Месси ! Но даже для того , чтобы называться великим футболистом , нужно , как минимум, показать себя в других условиях - в другом клубе ! К сожалению мы этого никогда не узнаем , потому что Месси НИКОГДА , НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( хоть деньги очень любит) не уйдет из Барселоны , потому что "легенда" о Месси лопнет, как мыльный пузырь ! Вместе с ним его переход из Барселоны не допустят и те , кто создавал эту легенду в Массмедиа и зарабатывает бешенные деньги на рекламе ! Вчера Барса обыграла Реал , я считаю - заслуженно , потому что с такой раздолбайской игрой , Королевский Клуб на Сантьяго Бернабеу обыграла бы и Малага ! Уверен , что руководство мадридцев сделает соответствующие выводы ! Конечно поклонников Месси и Барсы понять можно;- в их арсенале в последние годы ЗНАЧИМЫХ успехов так мало , что при относительно рядовых победах, у многих из них , элементарно, сносит "крышу " ! И наконец , Месси никогда не был и не будет считаться величайщим футболистом в истории , по перечисленным выше причинам ! , как бы кому-то этого не хотелось !
Скажите, а Пеле за сколько известных и популярных клубов успел сыграть?
За какие европейские супер-клубы он сражался?
Сантос и американский Космос?!
Но, Пеле есть и будет величайшим!
Месси, более великий или менее, наверное решать не вам!
Мнение о том что Месси гениальнейший футболист нашей эпохи высказывали самые известные и заслуженные специалисты! Умейте слышать!
Арсений Горбачев
Арсений Горбачев
25 декабря 2017 в 10:36
не садить, а сажать, деревенщина
MarkN1007
MarkN1007
25 декабря 2017 в 00:24
Дедуктор:
На ЧМ-16 будут все самые топовые игроки. Месси, Рон, Кейн, Левандовски, Кавани, Неймар, Суарес, Дибала, М_Баппе, Гризманн. Бери больше, Смолов с Коко могут принять участие. Вот там пусть и решают - кто из них лучше. На ЧМ должен вопрос решаться. А не среди диванных экспертов.
здрасте, чм 2016 уже пошел...а вот 2018 вото вот будет..
moskwa 09
moskwa 09
24 декабря 2017 в 20:58
наверное лучший в истории,а его барса времен гвардиолы,лучшая команда была в истории,играли они конечно убийственно в минифутбол на большом поле
Igorello97
Igorello97
24 декабря 2017 в 20:35
Что за статья, автор решил собрать хайп на споре кто круче Месси или Роналду?
Palex
Palex
24 декабря 2017 в 18:12
Для каждого поколения,свои звезды.
myst5
myst5
24 декабря 2017 в 17:29
Пока нет кубка чемпиона мира. Его нельзя назвать лучшим в мире. Что бы кто не говорил. Не являюсь поклонником Барселоны. Но в вашем клубе был игрок который был круче месси. Играй сейчас в свой футбол роналдьние месси и роналду были бы в тени.
BARCDJIN
BARCDJIN
24 декабря 2017 в 17:23
Да Месси заставил полыхать Мадридский курятник...Но ждем Мадритки весны..
moralesoul
moralesoul
24 декабря 2017 в 15:43
Есть два вида пешеходов и все любят лейс xDDD

Но, если серьёзно, то приятно, что живём в эпоху двух лучших игроков в истории на данный момент! Согласен со статьёй, но единственное - я бы не стал на столько выше ставить Месси над Кришем, оба великие
Raamtvall
Raamtvall
24 декабря 2017 в 15:07
Если ЧМ выиграет, тогда и возвращайтесь, секта театрального кружка. Пока что даже Криштя лучше, не говоря о действительно великих игроках прошлого.
mars6791
mars6791
24 декабря 2017 в 14:24
Вообще некорректно сравнивать футболистов разных эпох, и особенно как это делает автор статьи. Месси лучший для своей эпохи, Марадона для своей, Пеле для своей и т.д. В каждой эпохе свои тактики, стратегии, отсюда и подбор игроков, определенные требования к ним. Да вчера была отличная игра барсы во главе с Месси, но не стоит из-за этого навязывать мнение , что это лучший игрок всех времен и народов. Я вот видел по телевизору как играл Марадона на ЧМ-90,94 , были поразительные игры, а в некоторых моментах хотелось сказать что, это футбольный бог. И видел как играл Месси в Казани - ничего так, закрыли плотненько, даже порой не виден был на поле - но это же не значит что он как игрок никакой, просто не его день был. Поэтому надо оставить эти попытки превозносить игроков над всем и даже над временем. Да лучший в нынешнее время, но не более того .
Ruslan3132
Ruslan3132
24 декабря 2017 в 14:06
Если Криштиану выдвинет Пересу ультиматум – покинет «Реал», а когда Месси поставил условия Бартомеу, «Барселона» сдалась.

Это скорее плюс Реалу и минус Барсе. Не дело зависеть настолько от 1 игрока. Пусть и великого.
moskwa 09
moskwa 09
24 декабря 2017 в 13:25
Олег Гусов:
Г-н Багров, опустим определение "лучший игрок в истории" , - это явно не про Месси ! Но даже для того , чтобы называться великим футболистом , нужно , как минимум, показать себя в других условиях - в другом клубе ! К сожалению мы этого никогда не узнаем , потому что Месси НИКОГДА , НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( хоть деньги очень любит) не уйдет из Барселоны , потому что "легенда" о Месси лопнет, как мыльный пузырь ! Вместе с ним его переход из Барселоны не допустят и те , кто создавал эту легенду в Массмедиа и зарабатывает бешенные деньги на рекламе ! Вчера Барса обыграла Реал , я считаю - заслуженно , потому что с такой раздолбайской игрой , Королевский Клуб на Сантьяго Бернабеу обыграла бы и Малага ! Уверен , что руководство мадридцев сделает соответствующие выводы ! Конечно поклонников Месси и Барсы понять можно;- в их арсенале в последние годы ЗНАЧИМЫХ успехов так мало , что при относительно рядовых победах, у многих из них , элементарно, сносит "крышу " ! И наконец , Месси никогда не был и не будет считаться величайщим футболистом в истории , по перечисленным выше причинам ! , как бы кому-то этого не хотелось !
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    24 декабря 2017 в 13:16
    Serge Boykov:
    Лучший игрок в Истории,это Лев Яшин!!! Чтобы вратарю получить золотой мяч, я даже не представляю как надо было стоять на воротах! Надеюсь он навсегда останется лучшим голкипером в Истории)
    Может вытворял нечто такое, особенно в конце :)

    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    24 декабря 2017 в 13:08
    Олег Гусов:
    Г-н Багров, опустим определение "лучший игрок в истории" , - это явно не про Месси ! Но даже для того , чтобы называться великим футболистом , нужно , как минимум, показать себя в других условиях - в другом клубе ! К сожалению мы этого никогда не узнаем , потому что Месси НИКОГДА , НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( хоть деньги очень любит) не уйдет из Барселоны , потому что "легенда" о Месси лопнет, как мыльный пузырь ! Вместе с ним его переход из Барселоны не допустят и те , кто создавал эту легенду в Массмедиа и зарабатывает бешенные деньги на рекламе ! Вчера Барса обыграла Реал , я считаю - заслуженно , потому что с такой раздолбайской игрой , Королевский Клуб на Сантьяго Бернабеу обыграла бы и Малага ! Уверен , что руководство мадридцев сделает соответствующие выводы ! Конечно поклонников Месси и Барсы понять можно;- в их арсенале в последние годы ЗНАЧИМЫХ успехов так мало , что при относительно рядовых победах, у многих из них , элементарно, сносит "крышу " ! И наконец , Месси никогда не был и не будет считаться величайщим футболистом в истории , по перечисленным выше причинам ! , как бы кому-то этого не хотелось !
    Ага, так везёт Барселоне, что чистое везение и ничего иначе, что Барса ставит Реал в неудобную позу на их же стадионе постоянно, год за годом, что Реал брал внутреннее чемпионство гораздо меньше чем Барса. И почему же Реал всегда так неготов к игре с Барселоной, но стабильно рвёт Малагу? Так совпадает? Нет не думаю! :)
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    24 декабря 2017 в 13:04
    Не лучший, может быть в истории, но Величайший игрок современности! :)
    Олег Гусов
    Олег Гусов
    24 декабря 2017 в 12:09
    Г-н Багров, опустим определение "лучший игрок в истории" , - это явно не про Месси !
    Но даже для того , чтобы называться великим футболистом , нужно , как минимум, показать себя в других условиях - в другом клубе ! К сожалению мы этого никогда не узнаем , потому что Месси НИКОГДА , НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ( хоть деньги очень любит) не уйдет из Барселоны , потому что "легенда" о Месси лопнет, как мыльный пузырь ! Вместе с ним его переход из Барселоны не допустят и те , кто создавал эту легенду в Массмедиа и зарабатывает бешенные деньги на рекламе !
    Вчера Барса обыграла Реал , я считаю - заслуженно , потому что с такой раздолбайской игрой , Королевский Клуб на Сантьяго Бернабеу обыграла бы и Малага ! Уверен , что руководство мадридцев сделает соответствующие выводы !
    Конечно поклонников Месси и Барсы понять можно;- в их арсенале в последние годы ЗНАЧИМЫХ успехов так мало , что при относительно рядовых победах, у многих из них , элементарно, сносит "крышу " !
    И наконец , Месси никогда не был и не будет считаться величайщим футболистом в истории , по перечисленным выше причинам ! , как бы кому-то этого не хотелось !
    elvira020473
    elvira020473
    24 декабря 2017 в 12:08
    взятие чм не может определять звание лучшего в истории ,потому что это не большой отрезок из 7 игр в 4 года,и это больше командная победа,где каждый до конца отдает себя ,а звание определяется в искусстве на длинной дистанции всей футбольной жизни игрока, каковым на сегодня и в истории является Лео,не умаляя заслуг Рона, который намного слабее Платини, Кройфа,также не увидевших золото чм,уровень Рона одинаков с плеядой Зидан Баджо,Роналдо,Ван бастен,но не более,исключение Роналдиньо стоящий между великими и 2й волной ,который мог бы зайти и стать в ряд с великими, но в силу определенных обстоятельств личных качеств и недостатков им не стал,Лео безоговорочно номер 1 истории,но возможно через N лет появится еще лучше,мне с футбольным стажем с 1965 более видна эта дистанция длиной более 50 лет ,хотя никому не навязываю личное мнение
    Кьянти
    Кьянти
    24 декабря 2017 в 11:22
    Статья под стать игре. То есть все верно по итогу вчерашнего матча Я болела Реала и поклонник КР, но совершенно искренне признаю выдающуюся игру Месси во вчерашнем матче, как впрочем и всей Барсы. Более того скажу что КР был просто лузером из двух моментов( а один сто процентный) ничего не создал, ну в смысле гол, а кроме этих самых моментов больше его и на поле то не было видно. 8а, блин. Но и еще раз но...
    Статья под стать матча. То есть это эпизод, фрагмент из жизни, которая гораздо многообразней и шире, и в которой есть место и полных провалов Месси и вдающихся действий КР в матчах. Другими словами вчера был день Месси и все свое лучшее он проявил, без вопросов. Но справедливости ради надо сказать, вчерашняя разница во вкладе Месси и КР это только разница на вчерашний день не более и превосходство Барсы-это превосходство на вчерашний матч, но может быть на этот этот период, может быть на этот сезон...но это не принципиальная и тем более фундаментальная разница. Это надо понимать, это важнее сиюминутных ощущений. Барса выиграл вчера по делу, но поздравлять я ее не буду.
    я люблю Реал. Он лучший на все врмена.
    морозз
    морозз
    24 декабря 2017 в 11:12
    Если бы не было Криштиано то и Месси не стал бы тем кем сейчас является! Два лучших топ футболиста мира не дают друг другу роздыха, постоянная борьба за футбольную корону не даёт почивать на лаврах и играть спустя рукава! Ну а для нас, болел... это счастье в квадрате, наблюдать за игрой двух супер мастеров футбола! Так что парни прекратите эти пустопорожние разговоры о том кто сильнее, это неактуально и контр продуктивно!
    борька
    борька
    24 декабря 2017 в 11:06
    Лучший в наше время!
    3 к 1
    3 к 1
    24 декабря 2017 в 10:04
    Ромка Пупкин:
    Анолигчно считаю Мюллера, был бы вроде Левандовски или Кейна, хороший форвард но не более того. А Месси бы и в то время считался лучшим
    К сожалению, мы не сможем это проверить никогда. Да и плохо было бы, наверно, если у всех был бы один кумир.
    Ромка Пупкин
    Ромка Пупкин
    24 декабря 2017 в 10:01
    Анолигчно считаю Мюллера, был бы вроде Левандовски или Кейна, хороший форвард но не более того. А Месси бы и в то время считался лучшим
    3 к 1
    3 к 1
    24 декабря 2017 в 09:56
    Ромка Пупкин:
    Как можно сравнивать количество матчей раньше и сейчас. Раньше вообще была половина дворовых команд, сейчас вообще каждый второй паркует автобус. Футбол сейчас сильнее, это очевидно. И еще неизвестно выдержал бы мюллер столько матчей, или ломался как бэйл каждую вторую
    Раньше в футбол играли, а теперь в балете танцуют. Для меня лично все достижения прошлого намного весомее нынешних. А Месси, считаю, до уровня среднего игрока бы не дотянул лет двадцать-тридцать назад.
    Ромка Пупкин
    Ромка Пупкин
    24 декабря 2017 в 09:55
    Как можно сравнивать количество матчей раньше и сейчас. Раньше вообще была половина дворовых команд, сейчас вообще каждый второй паркует автобус. Футбол сейчас сильнее, это очевидно. И еще неизвестно выдержал бы мюллер столько матчей, или ломался как бэйл каждую вторую
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