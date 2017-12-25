Каррагер: «Ляказетт проявил себя не столь хорошо, как мы ожидали»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о нападающем «Арсенала» Александре Ляказетте, от которого перед началом сезона болельщики многого ожидали:

«Он проявил себя нормально, но не столь хорошо, как мы ожидали.

Можно сделать вывод, что когда его поддерживают правильные игроки, Александр может стать настоящей угрозой.

Ляказетт — нападающий с голевым чутьем. К тому же у него все еще есть время, это ранний этап карьеры».

Ранее французский футболист признался, что еще будучи ребенком мечтал о переходе в «Арсенал».