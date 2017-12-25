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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Евдокимов покинул «Тобол», так как его не устроили финансовые условия

сегодня, 13:07

Не прошло и полгода, как российский специалист Роберт Евдокимов покинул «Тобол». Директор клуба Николай Панин рассказал, почему казахстанский коллектив не смог продлить контракт с тренером:

«В новом сезоне клуб предложил Роберту Евдокимову продолжить работу на тех финансовых условиях, о которых мы договорились в сезоне 2017 года. Они его не устроили. Он хотел их пересмотра в сторону увеличения. Мы на такое пойти не смогли. Тем не менее мы благодарны Роберту Геннадьевичу и его штабу за проделанную работу. 

Те люди, которые с ним пришли, также не приняли наши условия». 

Панин сообщил, что новым тренером команды станет Владимир Никитенко:

«Владимир Никитенко всегда находился в орбите интересов клуба. Переговоры с ним были в середине года, но тогда Федерация футбола его не отпустила, поскольку Никитенко с января 2017 года являлся действующим старшим тренером молодежной сборной Казахстана. В итоге мы нашли приемлемый для всех вариант — Владимир Никитенко будет совмещать работу с молодежкой. Он назначен главным тренером ФК „Тобол“ с совмещением должности главного тренера молодежной сборной Казахстана до сентября 2018 года. Согласованы с ним кандидатуры игроков и специалистов, которые придут в тренерский штаб и команду». 

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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА ответил quinn-se
сегодня в 16:27
quinn-se:
... чтобы благополучно с ним вылететь в пердив...
ЦСКА Евдокимов подойдет.
quinn-se
quinn-se ответил Против ЦСКА
сегодня в 15:34
Против ЦСКА:
Евдокимову пора возглавить клуб РФПЛ.
... чтобы благополучно с ним вылететь в пердив...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:21
Лучше вообще без зарплаты сидеть, чем получать на 10 % меньше ожидаемого, такова позиция Евдокимова.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 15:00
Физрук оренбургский
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 14:43
Евдокимову пора возглавить клуб РФПЛ.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:31
Разошлись полюбовно.
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