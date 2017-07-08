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Евдокимов возглавил «Тобол»
Сегодня, 14:59 | Источник: ФК "Тобол" | Редакция: Антон Белюсь
Бывший наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов назначен на пост главного тренера казахстанского «Тобола».
47-летний специалист приступит к работе немедленно: ближайшая тренировка команды, занимающей 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, пройдет под его руководством.
Напомним, что Евдокимов планировал отправиться на стажировку в один из английских клубов.
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