Евдокимов возглавил «Тобол»

Бывший наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов назначен на пост главного тренера казахстанского «Тобола».

47-летний специалист приступит к работе немедленно: ближайшая тренировка команды, занимающей 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, пройдет под его руководством.

Напомним, что Евдокимов планировал отправиться на стажировку в один из английских клубов.