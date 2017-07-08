Рейтинг@Mail.ru

Евдокимов возглавил «Тобол»

Соккер.Ру // Казахстан. Премьер-Лига 2017, Отставки и назначения, Тобол, Евдокимов Роберт
Сегодня, 14:59 | Источник: ФК "Тобол" | Редакция: Антон Белюсь

Бывший наставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов назначен на пост главного тренера казахстанского «Тобола».

47-летний специалист приступит к работе немедленно: ближайшая тренировка команды, занимающей 5-е место в турнирной таблице чемпионата Казахстана, пройдет под его руководством.

Напомним, что Евдокимов планировал отправиться на стажировку в один из английских клубов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
Вчера
22:37 Винисиус Эутропио возглавил «Шапекоэнсе» 1
06 июля 2017
11:41 Официально Доривал Жуниор возглавил «Сан-Паулу» 1
00:38 Официально Фото Хосеп Сегура - новый спортивный директор «Барселоны» 5
04 июля 2017
21:33 Официально «Шапекоэнсе» уволил главного тренера 2
12:30 Официально Син Тхэ Ен возглавил сборную Южной Кореи 1
00:06 Официально Сени покинул пост главного тренера «Сан-Паулу» 6
03 июля 2017
23:53 Феликс Санчес возглавил сборную Катара 1
15:23 Официально «Лас-Пальмас» утвердил наставника резервной команды в должности главного тренера клуба 0
27 июня 2017
22:40 Официально Пошкус возглавил молодёжную команду «Амкара» 2
00:33 Тетрадзе покинул «Тобол» 2
все материалы по этой теме
Турниры