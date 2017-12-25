Иньеста: «Скорее всего, ЧМ-2018 станет моим последним турниром»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста намекнул, что ЧМ-2018 станет для него последним турниром в футболке национальной команды. В мае Иньесте исполнится 34 года.

«Всё указывает на то, что этот турнир станет для меня последним за сборную. Возможно, ЧМ-2018 станет концом длинного цикла, на протяжении которого я пережил вместе со сборной несколько приятных моментов. Посмотрим, что будет, но, учитывая мой возраст, все указывает на то, что это будет мой последний международный турнир».