Зинченко: «Юрченко постоянно играет в FIFA, его нужно вытаскивать оттуда»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко раскритиковал своего соотечественника Владлена Юрченко, выступающего за «Байер», за то, что тот слишком много времени уделяет игре в FIFA.

«Встречался с такими людьми, задротами, которые постоянно играют в FIFA. Один из них в Леверкузене сейчас играет, Юрченко. Это уже все… Его нужно вытаскивать оттуда. Он в этой FIFA живет, купил футболку себе даже специальную, сидит и играет. Прибавил в этом очень сильно», - сказал Зинченко.

Ранее Зинченко рассказал, что он по-прежнему следит за игрой своей бывшей команды «Уфы».