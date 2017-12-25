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    Кто был лучшим левым атакующим хавбеком текущего сезона РФПЛ?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 20 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 5.55 10
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут -:- Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм Фонбет 2.7 3.2 2.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув Фонбет 1.17 7.5 14.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 2.5 3.05 3.05
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18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 2.45 3.4 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон Фонбет 2.5 3.05 3.05
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити Фонбет 1.13 8.5 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
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Ибрагимович: «Я бы не обменял свои 33 трофея на победу в Лиге чемпионов»

вчера, 23:49

Нападающий МЮ Златан Ибрагимович рассказал о своих впечатлениях от чемпионата Англии, а также прокомментировал тот факт, что у него до сих пор нет победы в Лиге чемпионов.

«Когда я подписывал контракт с МЮ, многие говорили, что я уже старый, а мой стиль игры не подойдет к АПЛ. Меня такие разговоры еще больше мотивируют и придают адреналина.

Когда я выступал в Англии против середняков, то понял, что для них нет авторитетов, как в Испании, Франции или Италии. Здесь каждая игра 50/50, всё может произойти.

Если я выиграю Лигу чемпионов, то не стану автоматически лучшим футболистом, а если не выиграю - не стану хуже. Было бы неплохо её завоевать, но свои 33 трофея на победу в ЛЧ я бы не обменял. Я показал, насколько силён каждый год».

По слухам, швед хочет остаться в МЮ еще на один сезон.

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BaGMeL
BaGMeL
сегодня в 06:39
Ибрагимович: "Я бы не променял свои 33 трофея на победу в Лиге чемпионов" 28.10.2017, 00:25

Редакция:Антон Белюсь
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 01:13
Сокер решил все новости дублировать?
dimagas1
dimagas1
сегодня в 00:20
Перепечатали раз 5 наверно в этом году)))
Как будто новости кончились.Пишите как Неймар в Реал хочет и как Гризманн в МЮ)))
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 00:20
Эта новость вроде бы уже была?
070maks
070maks
сегодня в 00:18
когда я выступал в Англии против середняков, то понял, что для них нет авторитетов...
Просто там все середняки. Не середняк, а авторитет, лидирует с большим отрывом...
drug01
drug01
сегодня в 00:16
Сначало надо выиграть!
Saang
Saang
сегодня в 00:10
"Если я выиграю Лигу чемпионов, то не стану автоматически лучшим футболистом"

Где-то за углом ржет Кристина...
Foxes
Foxes
сегодня в 00:09
Четвертый раз, одну и туже новость выкладывают.
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 00:09
федун, каррера ,глушаков и другие:
мы ни когда бы не поменяли 16 лет ожидания и волероверования на один титул.
одно чемпионство---ничто!!! главное много лет ожидать и верить!!
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 00:02
Мне кажется, или я уже десятый раз читаю о том, что он не обменяет свои трофеи на лч? То ли он с ума сошёл, то ли админы.
romanDonskoy
romanDonskoy
вчера в 23:56
зашквар. Эту новость я на сокере уже пару раз точно читал..при чём пару месяцев назад . Чо совсем написать не чего?
борька
борька
вчера в 23:56
Ты прав!
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