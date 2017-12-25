Ибрагимович: «Я бы не обменял свои 33 трофея на победу в Лиге чемпионов»

Нападающий МЮ Златан Ибрагимович рассказал о своих впечатлениях от чемпионата Англии, а также прокомментировал тот факт, что у него до сих пор нет победы в Лиге чемпионов.
«Когда я подписывал контракт с МЮ, многие говорили, что я уже старый, а мой стиль игры не подойдет к АПЛ. Меня такие разговоры еще больше мотивируют и придают адреналина.
Когда я выступал в Англии против середняков, то понял, что для них нет авторитетов, как в Испании, Франции или Италии. Здесь каждая игра 50/50, всё может произойти.
Если я выиграю Лигу чемпионов, то не стану автоматически лучшим футболистом, а если не выиграю - не стану хуже. Было бы неплохо её завоевать, но свои 33 трофея на победу в ЛЧ я бы не обменял. Я показал, насколько силён каждый год».
По слухам, швед хочет остаться в МЮ еще на один сезон.
Редакция:Антон Белюсь
Редакция:Антон Белюсь
Как будто новости кончились.Пишите как Неймар в Реал хочет и как Гризманн в МЮ)))
Как будто новости кончились.Пишите как Неймар в Реал хочет и как Гризманн в МЮ)))
Просто там все середняки. Не середняк, а авторитет, лидирует с большим отрывом...
Просто там все середняки. Не середняк, а авторитет, лидирует с большим отрывом...
Где-то за углом ржет Кристина...
Где-то за углом ржет Кристина...
мы ни когда бы не поменяли 16 лет ожидания и волероверования на один титул.
одно чемпионство---ничто!!! главное много лет ожидать и верить!!
мы ни когда бы не поменяли 16 лет ожидания и волероверования на один титул.
одно чемпионство---ничто!!! главное много лет ожидать и верить!!