Ибрагимович: «Я бы не обменял свои 33 трофея на победу в Лиге чемпионов»

Нападающий МЮ Златан Ибрагимович рассказал о своих впечатлениях от чемпионата Англии, а также прокомментировал тот факт, что у него до сих пор нет победы в Лиге чемпионов.

«Когда я подписывал контракт с МЮ, многие говорили, что я уже старый, а мой стиль игры не подойдет к АПЛ. Меня такие разговоры еще больше мотивируют и придают адреналина.

Когда я выступал в Англии против середняков, то понял, что для них нет авторитетов, как в Испании, Франции или Италии. Здесь каждая игра 50/50, всё может произойти.

Если я выиграю Лигу чемпионов, то не стану автоматически лучшим футболистом, а если не выиграю - не стану хуже. Было бы неплохо её завоевать, но свои 33 трофея на победу в ЛЧ я бы не обменял. Я показал, насколько силён каждый год».

По слухам, швед хочет остаться в МЮ еще на один сезон.